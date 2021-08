Pepe Mujica opinó sobre el ataque misógino a Florencia Peña: “Eso no se hace en la contienda política”

José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, habló en su columna matutina por Radio 10 sobre el ataque misógino que recibió la actriz y conductora Florencia Peña tras conocerse la reunión que mantuvo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena el año pasado.

“He visto televisión argentina estos días y me duele. En Uruguay hay una especie de pacto no escrito: nadie se debe meter en las cuestiones personales, íntimas, de otra persona, eso no se utiliza en la contienda política”, comparó Mujica en “Mañana Sylvestre”.

Y agregó: “Nadie es santo o perfecto, somos humanos. Argentina está enferma de esas cosas, se está destruyendo la confianza entre ustedes mismos”.

El ex presidente uruguayo sostuvo que en la política “hay que levantar la mirada un poco lejos” y que “se puede ser de derecha, izquierda o del centro, pero hay que mantener la altura”.

“Es demasiado grande Argentina, demasiado hermosa, tiene cosas maravillosas. Es el único país de América Latina con un montón de premios Nobel, un grado de ciencia y sabiduría, atesora en la intelectualidad de su gente una fortuna”, destacó.

“El problema es que la vida es un bumerang, todo va y viene en algún momento”, manifestó.

“Si se degrada la calidad del debate, de la altura, de la confrontación de ideas, va a repercutir en toda la sociedad, nos degradamos como sociedad, este es el problema”, reafirmó Pepe Mujica.

En ese sentido, puntualizó que “una cosa es la pasión y otra cosa es el fanatismo, este último nos enceguece”.

“Una cosa son las diferencias y otra la ofensa, el insulto, que toca el campo de las emociones”, distinguió y concluyó que: “La democracia está basada en la convivencia y esta con el insulto no va, no puede convivir”.

