Whatsapp: “Profile tracker”, la aplicación que permite saber quién miró tu foto de perfil

Si sos de las personas que mira las imagen de perfil de otros usuarios de Whatsapp tendrás que tener cuidado a partir de ahora. Una aplicación externa permite descubrir que personas visitan la foto del contacto y conocer cada detalle de lo que haya hecho.

Se trata de la aplicación “Profile Tracker for Whats App”, disponible en el Play Store de Google. Con ella es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, y hasta saber si realizó zoom o si guardó la imagen en su dispositivo.

La aplicación tiene una buena valoración dentro del Play Store, pero no evita algunas críticas por resultados no del todo exactos. Por el momento no funciona para celulares IPhone, que tienen sistema operativo iOS.

En esta línea, Whatsapp ya implementó la restricción a las descargas de las fotos de perfil de los usuarios. Hasta el momento, la plataforma permitía la descarga directa de las imágenes y la posibilidad de compartir en otras redes sociales.

Esta posibilidad se eliminó en las últimas versiones de Whatsapp, aunque resulte una medida poco efectiva debido a las capturas de pantalla que puede usar cada usuario.

Fuente: eldestapeweb.com