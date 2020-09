Dólar: volvieron a crecer los depósitos por ahorristas que dejan los US$ 200 en el banco

La ola de ahorristas que compran su cupo de 200 dólares creció y los depósitos en moneda estadounidense en agosto volvieron a crecer. Esto se debe a que los dejan en el banco y no optan por venderlos en el mercado informal.

Son quienes lo ven como una forma de atesoramiento o no tienen la necesidad por ahora de convertirlos a pesos para hacer frente a gastos.

Los depósitos pasaron de US$ 16.979 millones (último día de julio) a US$ 17.238 millones al 27 de agosto, que fue el último dato publicado por el Banco Central. Se trata de un incremento de US$ 260 millones contra US$ 198 millones del mes pasado.

En ese sentido, hay US$ 12.385 millones en cajas de ahorro en dólares en el sistema, lo que representa US$ 226 millones más que a fines de julio.

Según informó Clarín, en julio, 3,9 millones de personas compraron US$ 740 millones utilizando el cupo mensual de US$ 200. Mientras que en agosto, de acuerdo a estimaciones del mercado, habrían sido cinco millones los argentinos que demandaron US$ 1.000 millones.

Además, los plazos fijos en dólares mostraron una leve suba pese a los rendimientos mínimos que ofrecen: aumentaron de US$ 4.251 millones a US$ 4.318 millones.

m1