La Policía continúa con férreos operativos en zona rural

En diferentes operativos que abarcaron rutas provinciales y nacionales de nuestra geografía, la Policía secuestró carne vacuna que no se ajustaba a la legislación vigente, arma de fuego, animales silvestres sacrificados, cigarrillos sin aval aduanero, entre otros.

En la mañana del miércoles último, efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Posta Cambio Salazar implantaronun operativo de control de personas, vehículos sobre la traza de la Ruta Nacional N° 86.

Durante esa tarea preventiva, identificaron al conductor de una camioneta Ford 100 que trasportaba cuatro conservadoras. Se le solicitó que exhiba el interior, encontrándose los uniformados con animales sacrificados, entre ellos aves silvestres, chancho jabalí, carne caprina y porcina sin contar con la documentación sanitaria, incumpliendo las disposiciones vigentes, concordante con la Ley Federal de Carne.

En la prosecución del trabajo, detectaron que el hombre también llevaba varias gruesas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, motivando el secuestro de la carne y los cigarrillos, iniciándose con respecto a la carne actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas; en tanto por el cigarrillo se realizó un Expediente por Infracción Aduanera.

En esta línea de trabajo, en jurisdicción de la Unidad Regional Dos con asiento en Pirané, se realizaron otras dos intervenciones en acciones preventivas de seguridad ciudadana, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia Covid-19.

El miércoles último, alrededor de las 08:45 de la mañana, efectivos del Destacamento Kilómetro 142 realizaron un operativo de control vehicular en el empalme de las rutas Provinciales N° 9 y 21.

En ese lugar detectaron que los conductores de dos motocicletas se desplazaban sin contar el formulario de autorización para circular; además uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego con varios cartuchos sin las documentaciones exigibles que justifiquen la propiedad, tenencia y/o portación, confeccionándose las actuaciones judiciales pertinentes con intervención de la justicia.

Por último, integrantes de la Comisaría Palo Santo que se encontraban apostados en la tarde del jueves último sobre la Ruta Provincial N° 23, interceptaron al conductor de una camioneta Toyota Hilux que se desplazaba con otras dos personas.

Al verificar la carrocería, observaron que trasladaba carne vacuna envuelta en una lona, sin respetar las condiciones de salubridad y la cadena de frío. Por otra parte, de las averiguaciones realizadas se determinó que no dieron aviso a la autoridad policial del faenamiento, por lo tanto no se realizó el control correspondiente; además la marca plasmada en las documentaciones no coincidía con las del cuero del animal, conforme verificación realizada por efectivos de UEAR Bartolomé de las Casas.

El hecho se informó al juez de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dr. Francisco Orella, quien dispusoante todas las irregularidades que se secuestre el vehículo, la carne y se realicen todas las diligencias procesales para establecer la identidad del damnificado, procediéndose conforme lo expresado por el magistrado. Este tipo de operativos garantizan el cumplimiento de las normas de tránsito y la seguridad vial, tareas enmarcadas en las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, como así también el cumplimiento del Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.