Abogados: Detallan protocolo sanitario y cómo tramitar los permisos de circulación

Luego de que el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa suscribiera el convenio de corresponsabilidad con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en el marco de las excepciones estipuladas en la Fase 4 de la cuarentena, se brindaron precisiones sobre el protocolo sanitario para desarrollar la actividad profesional y el trámite para los permisos de circulación.

Las precisiones fueron brindadas por la doctora Yanina Estigarribia, presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados del Consejo Profesional de la Abogacía, y el secretario de Comunicación de esa Comisión, el doctor Alejandro Sabaj.

Estigarribia, por su parte, expuso que “seguimos estando en feria extraordinaria en lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Todos sabemos que es un Poder independiente, que tiene sus propias normativas y metodologías y, sobre todo, su propio campo y acción de trabajo”.

“Lo que sí a partir de este miércoles se han reincorporado los magistrados y los funcionarios junto a un pequeño y reducido grupo de personal de cada uno de estos lugares para poder llevar adelante lo que tiene que ver con el trabajo en el marco de esta feria extraordinaria”, consignó la también concejal capitalina.

Indicó que “una nueva modalidad que se abrió a partir de esta última resolución es la apertura de la mesa de entradas del Poder Judicial, que ahora va a ser la que recepcionará las demandas”, mencionando que “la Secretaría de Gobierno del Poder Judicial también ha publicado un nuevo instrumento sobre cómo van a tener que trabajar los colegas para poder enviar sus demandas a la mesa de entradas y desde ahí se direccionará al lugar correspondiente”.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que sigue rigiendo en la actualidad, “con algunas flexibilizaciones como en nuestro caso, hemos estado solicitando, pidiendo y consultando todas aquellas cuestiones que tienen que ver a nuestra profesión y, sobre todo, defendiendo el trabajo de cada uno de los colegas de la provincia mediante notas, solicitudes y reclamos al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es la vía habilitada a estos efectos”.Plazos procesales

El doctor Sabaj, asimismo, señaló que “se sigue en feria extraordinaria y uno de los ítems de la resolución del Superior es que continúan suspendidos los plazos procesales”, no obstante, “sí se va a agregar la lista en el despacho, algo que veníamos solicitando hace mucho al Superior Tribunal, ya que los colegas necesitaban ver la lista de despachos que les provean sus expedientes, de manera que no se atrasen”.

“Como Consejo Profesional y Comisión de Jóvenes, en un trabajo conjunto que venimos realizando, todos los pedidos que hacemos son para las tres Circunscripciones Judiciales –refirió-. Así fuimos solicitando categórica y específicamente cuestiones particulares de cada uno de ellos porque cada lugar tiene sus particularidades, problemáticas y demandas”.

En ese sentido, reiteró que desde el inicio de la emergencia por la pandemia “fuimos y seguimos haciéndonos eco de las solicitudes de los abogados, siempre y cuando sea racional y podamos colaborar como miembros de una Comisión de Jóvenes, como Consejo y también como parte de una sociedad formoseña que está cuidando nuestra salud”.

Reactivación

En cuanto a la reactivación de la Justicia, significó Estigarribia que “desde el Consejo se han hecho todas las acciones pertinentes y se ha solicitado todo aquello que se podía realizar, sobre todo, la incorporación de nuevas tecnologías para que el trabajo sea a distancia, online, y que no haya circulación de personas, que es lo que se pretende para poder seguir manteniendo hoy en Formosa un status libre de coronavirus, lo que es responsabilidad de todos, no sólo de los abogados, sino de toda la ciudadanía”.

Subrayó que el Consejo Profesional de la Abogacía suscribió un convenio de corresponsabilidad con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, “en lo que refiere al protocolo sanitario y los permisos de circulación para los abogados y abogadas de toda la provincia”.En este punto sumó el doctor Sabaj que “trabajamos en un protocolo a seguir con todos los mecanismos de seguridad sanitaria y todas las garantías para que el profesional pueda ir a su estudio jurídico”.

Según detalló, “este protocolo de bioseguridad e higiene que presentamos al Consejo COVID-19 es exclusivamente para que el abogado pueda ir a su estudio jurídico a trabajar y después vuelva a su domicilio particular”, recalcando que “hacemos hincapié en esto porque hoy en día los trámites judiciales, bancarios y administrativos se hacen vía online y por turnos. Y ese turno es constancia suficiente para poder trasladarse por el territorio”.

Protocolo sanitario

Expuso que “a solicitud de los colegas que querían ir a sus estudios jurídicos a trabajar porque no contaban con las herramientas necesarias o los elementos (en sus domicilios) se presentó un protocolo con todos los temas de bioseguridad y las prevenciones, como por ejemplo los transportes que hay que tomar, el uso del alcohol en gel y el barbijo, la atención al público, la cantidad de personas que pueden estar por metro cuadrado, etcétera”.El mismo puede descargarse del siguiente link: http://consejoabogadosformosa.com.ar/vistas/eventos.php?id=138

Permisos de circulación

Finalmente, la doctora Estigarribia comunicó que “la solicitud del permiso de circulación de los abogados es de forma personal, pero no presencial”, lo que significa que “a cada uno de los colegas se les va a autorizar si cumplen con una serie de requisitos que ya vienen preestablecidos desde el Consejo COVID-19 y que han sido comunicados al Consejo Profesional de la Abogacía”.

Por ello, acentuó que “no sólo debemos verificar la condición de cada abogado a los que va a otorgar este permiso, sino que cada uno de los colegas de la provincia tendrá que declarar, bajo declaración jurada, que los datos que está facilitando al Consejo para la tramitación de dicho permiso son fidedignos y que se harán responsables administrativa, civil y penalmente si así los falsearan o si prestaran su permiso a otra persona”.

Para tramitar estos permisos los letrados deben enviar un mail a: permisosabogadosfsa@gmail.com , detallando, bajo declaración jurada, nombres, apellidos, número de celular, matrícula profesional, correo electrónico, domicilio real y del estudio jurídico, adjuntando una fotografía en formato JPG de ambos lados del DNI.