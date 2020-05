La Policía detuvo a dos sujetos y secuestró armas de fuego

En un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial N° 9 y acceso al barrio Piñi Miranda, de la localidad de Villa Dos Trece, efectivos policiales detuvieron a dos sujetos que portaban dos armas de fuego y secuestraron una camioneta Volkswagen Saveiro.

El procedimiento se concretó el domingo alrededor de las 20:30 horas, cuando los policías de la Comisaria Villa Dos Trece realizaban patrullajes preventivos por diferentes sectores.

En medio de ese trabajo, en la intersección de la Ruta Provincial N° 9 y accesos al barrio Piñi Miranda de esa localidad, los policías demoraron una camioneta Volkswagen modelo Saveiro.

Allí, identificaron al conductor y acompañante, dos jóvenes de 18 años edad, quienes no contaban con permiso de circulación, no justificando su permanencia en la vía pública. Además se constató que trasladaban dos armas de fuego: una escopeta calibre 16 milímetros y un rifle calibre 22 milímetros, y tres machetes, de los cuales no poseían las documentaciones para la tenencia y portación de las armas. Ante ello, ambos sujetos, armas de fuego, armas blancas y la camioneta fueron trasladadas a la sede policial, donde previa notificación de la situación procesal, los sujetos quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, dándose inicio a la causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.