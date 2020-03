Coronavirus: empresas bajan el sponsoreo de grandes eventos

El gobierno tiene “en carpeta la posibilidad de suspender eventos masivos” por el coronavirus. Empresas comenzaron a bajarse del sponsoreo.



Más de 118 mil personas ya fueron infectadas con la epidemia de coronavirus Covid-19 en todo el mundo y más de 4 mil de ellas murieron como consecuencia de la enfermedad. La epidemia que se desencadenó en China y ya se siente con fuerza en Europa (en especial Italia que declaró la cuarentena en todo su territorio) se sigue extendiendo y llegó la semana pasada a la Argentina donde ya se confirmaron 17 casos (todos ellos importados) y una muerte.

El avance de la enfermedad, además de su fuerte impacto social, golpea de lleno en la economía global por el parate en la actividad que implica la cancelación de eventos y el distanciamiento social recomendado (incluso antes del aislamiento y la cuarentena) que pone en jaque a los comercios.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este martes en conferencia de prensa luego de la reunión interministerial para analizar el avance de la enfermedad en la Argentina, y de la que participó el presidente Alberto Fernández, que “está en carpeta suspender eventos masivos, suspender eventos locales, reuniones internacionales y trabajar en herramientas puntuales pata que se puedan concretar los aislamientos”.

En la misma línea se pronunció el médico infectólogo Pedro Cahn, uno de los expertos que participó de la reunión en Casa Rosada, quien señaló que “estamos en presencia de una epidemia dinámica y lo que es cierto hoy puede no serlo mañana. Hoy no hay comprobada circulación local del virus pero no es imposible que la haya más adelante por eso ya hay pensadas varias medidas para la etapa de mitigación de la epidemia”.

Tal como había adelantado ayer minutouno.com Nación y provincias ya trabajan en la definición de un único protocolo de acción ante la eventualidad de pasar de la etapa de contención, en la que se encuentra hoy el país y que supone esfuerzos por evitar la propagación de la enfermedad que solo se registró en casos importados (contagios en el exterior), a la etapa de la mitigación que implica que el virus ya comenzó a circular en el país y los contagios se dan aquí mismo.

En ese sentido, y según pudo saber minutouno.com, dos grandes empresas de tarjetas de crédito, con larga tradición de presencia como sponsors en la mayoría de los grandes eventos masivos de la Argentina, resolvieron suspender por tres meses, de manera preventiva, el sponsoreo o partnerships en citas que convoquen gran cantidad de público. También comenzaron a darse de baja acciones que empresas tenían previstas para los próximos meses en lugares públicos y con gran afluencia de asistentes por la epidemia.

La gran mayoría de las compañías ya habían suspendido los viajes de trabajo de sus directivos al exterior. Aerolíneas Argentinas, en tanto, anunció la cancelación de vuelos a Italia y Miami.

