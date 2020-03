Julio De Vido: “Si se hubiera cumplido la ley no iba preso”

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, recuperó la libertad después de más de dos años.



El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) ordenó este miércoles la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido quien se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio. “Si se hubiera cumplido con la ley no hubiésemos jamás estado presos, no había presos políticos en la Argentina” aseguró De Vido en diálogo con C5N apenas unos minutos después de recuperar la libertad.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchnerdijo sentirse “muy emocionado” y que se le hacía “difícil razonar” en esos primeros momentos de libertad luego de más de dos años de haber estado privado de su libertad.

De Vido denunció que “todavía hay personas que están indebidamente detenidas” y reclamó que se sancione “a quienes abusaron de su poder para encarcelarnos, que aquellos que violaron sus deberes y juramentos, esos jueces y fiscales que sucumbieron a la presión del macrismo tienen que tener su sanción”.

Los magistrados Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron que “la libertad” del ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner se hiciera “efectiva el día de la fecha” y dispusieron que De Vido se presente mañana a las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py a firmar el acta de su liberación bajo caución juratoria. Los jueces le mantuvieron, de todas formas, la prohibición de salir del país y dispusieron que el ex funcionario deberá comparecer en forma mensual ante el Tribunbal.

De Vido había sido detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal porteña, en el marco de este expediente en el que se lo investiga por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refacciones de la mina de carbón de Río Turbio.

En diciembre pasado, el TOF 7 había dispuesto su excarcelación en el marco de la causa de los cuadernos pero hasta hoy se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su casa de Zárate, en el marco del expediente por el caso Rio Turbio.

En este caso se investiga el supuesto desvío de 200 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz) y otro de los acusados junto a Julio de Vido es el tambuén ex funcionario deNéstor y Cristina Kirchner Roberto Baratta, que también había sido detenido y recuperó su libertad en diciembre pasado, aunque todavía es controlado con una tobillera electrónica.

