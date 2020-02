Gran Guardia: La Policía incautó cigarrillos sin aval aduanero

En un control vehicular la Policía incautó 54 gruesas de cigarrillos de origen extranjero, ingresados al país sin el aval aduanero, que iban ocultas en el bolso de una mujer.

Según las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía llevan adelante un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de la provincia en esta ciudad e interior.

El procedimiento se registró el lunes último alrededor de las 21 horas circunstancias que efectivos de la Subcomisaria Gran Guardia conjuntamente con el Destacamento El Cruce se encontraban realizando operativo de control vehicular sobre Ruta Nacional N° 81 e intersección con Ruta Provincial N° 16.

En un momento dado se procedió a la verificación de un vehículo Chevrolet Spin, utilizado para el transporte público de pasajeros, conducido por un hombre mayor de edad, procediéndose a la verificación de las documentaciones como así del interior del rodado.

Allí, se constató tres bolsos que por sus características, tamaño y peso podrían tratarse de mercaderías de procedencia extranjera, propiedad de una joven de 24 años pasajera del vehículo.

Al solicitársele que exhiba el contenido se constató que la misma transportaba una gran cantidad de gruesas de cigarrillos de origen extranjero, al consultársele sobre la procedencia de la mercaderías no pudo justificar por no contar con aval aduanero correspondiente, presumiéndose que los mismos habían sido ingresados por pasos fronterizos no habilitados.

En presencia de los testigos se realizó la apertura lográndose determinar que los bultos contenían en su interior un total de 54 gruesas de cigarrillos de origen extranjero marca Rodeo. Se labró el Expediente correspondiente, procediéndose a la incautación de los productos, los que fueron trasladados hasta la Delegación de Drogas Peligrosas con asiento en la localidad de Pirané a disposición de la Dirección General de Aduana Delegación Formosa.