Coronavirus: Formosa unifica protocolo ante la hipótesis de que la enfermedad ingrese al país

Este jueves, en el Aeropuerto Internacional de Formosa, se llevó a cabo una reunión organizativa entre la Policía Aeronáutica, referentes del Ministerio de Desarrollo Humano, Hospital de Alta Complejidad (HAC), Aduana, Migraciones, y el Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), para definir cómo actuar ante un posible brote de coronavirus en el país.

La doctora Paula Ramírez, directora asociada del HAC, aseguró que cada organismo tiene listo un protocolo de actuación ya definido desde los brotes de ébola y H1N1, por ende, el fin de la reunión es “unificar criterios”.

“El Hospital de Alta Complejidad sería el nexo que va actuar si se diera este tipo de patología -que igual estamos muy lejos, ya que el epicentro es la zona de China- pero de darse, el recurso humano está listo”, recalcó.

Por su parte el médico Julián Bibolini, jefe del área de Infectología del HAC, explicó que “El coronavirus es una familia grande de virus, como un resfrío común que no compromete al pulmón; pero éste coronavirus en particular mutó y comienza con un cuadro gripal, cefalea, fiebre, malestar general, puede comprometer los pulmones y causar una neumonía que es aquello que le puede llevar al fallecimiento del paciente”.

Indicó que para detectarlo, primero hay que tener en cuenta la ubicación, ejemplificó que si se estuviera residiendo en China y teniendo los síntomas, se realizaría una radiografía de tórax para comprobar un cuadro compatible; mientras que viviendo en Argentina -y siendo más puntales, en Formosa- habría que cumplir ciertos procesos de diagnóstico, “Descartar que no sea gripe, que haya viajado o no a China, que haya tenido o no contacto directo con una persona que tenga la enfermedad confirmada”.

Para finalizar, resaltó que en Latinoamérica hoy no hay casos confirmados y que la provincia cuenta con protocolos de prevención que se han armado ante situaciones similares.