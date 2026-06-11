Espacio Joven: una política que abre oportunidades y construye futuro para la juventud de Ingeniero Juárez

La creación de Espacio Joven durante la gestión del intendente Rafael Nacif se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes destinadas al acompañamiento, formación y desarrollo de los jóvenes de Ingeniero Juárez. Lo que comenzó como una decisión política orientada a generar oportunidades para las nuevas generaciones, hoy se traduce en acciones concretas que alcanzan diariamente a estudiantes y jóvenes de la localidad y de las distintas comunidades.



La trabajadora social Luján Beleisan, integrante del equipo de Espacio Joven, destacó que desde el inicio de las actividades en 2025 se viene desarrollando un amplio programa de propuestas recreativas, deportivas, educativas y culturales. Torneos deportivos, bicicleteadas, maratones, actividades conmemorativas y la participación en eventos comunitarios forman parte de una agenda permanente que promueve la integración, la participación y los valores que fortalecen el tejido social de nuestra comunidad.

Uno de los pilares fundamentales del espacio ha sido la capacitación. Durante el último año se dictaron cursos de Operador en PC, Arbitraje de Vóley, Cosmetología y Colorimetría, además de talleres de autoestima, encuentros de escucha activa en los barrios y capacitaciones articuladas con distintos organismos provinciales. Estas herramientas permitieron que decenas de jóvenes accedan a conocimientos que fortalecen sus posibilidades de inserción laboral y crecimiento personal.

El acompañamiento también se extendió al ámbito cultural, impulsando el reconocimiento de talentos locales y brindando oportunidades para que jóvenes artistas y músicos puedan mostrar sus capacidades y desarrollar su potencial.

Durante este año el trabajo continúa creciendo. Gracias al acompañamiento permanente del Municipio de Ingeniero Juárez y al trabajo articulado con el Instituto Politécnico Provincial “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, se concretó el curso de Reparación de PC, permitiendo que más de veinte jóvenes obtengan una certificación con rápida salida laboral y nuevas perspectivas de futuro.

Además, diariamente Espacio Joven brinda asesoramiento para la inscripción y seguimiento de las Becas Progresar, acceso gratuito a internet, servicio de fotocopias, realización de credenciales estudiantiles y orientación sobre cursos, capacitaciones y ofertas académicas, transformándose en un punto de referencia para cientos de estudiantes.

“Espacio Joven es mucho más que una oficina. Es un lugar donde los jóvenes encuentran oportunidades, acompañamiento y herramientas para construir su proyecto de vida. La decisión del intendente Rafael Nacif de crear este espacio permitió que hoy podamos estar presentes, escuchando, orientando y generando acciones concretas para el crecimiento de nuestra juventud”, expresó Luján Beleisan.

Con una visión que apuesta a la educación, la capacitación y la participación ciudadana, Espacio Joven continúa consolidándose como una política pública que mira al futuro, entendiendo que invertir en los jóvenes es invertir en el desarrollo de toda la comunidad.

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