La ADE impulsa la transformación digital de emprendedores con el taller “Creá tu Tienda Online en un Día”

Se trata de una propuesta de capacitación presencial, práctica, intensiva y gratuita destinada a emprendedores, comerciantes y pequeños negocios que buscan incorporar herramientas digitales para ampliar sus oportunidades de venta.



La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) continúa promoviendo espacios de formación orientados al fortalecimiento y crecimiento de los emprendimientos locales, motivo por el cual, el próximo jueves 18 de junio, de 17 a 20 horas, en el galpón G del Paseo Costanero, realizará el taller “Creá tu Tienda Online en un Día”.

Se trata de una propuesta de capacitación presencial, práctica, intensiva y gratuita destinada a emprendedores, comerciantes y pequeños negocios que buscan incorporar herramientas digitales para ampliar sus oportunidades de venta.

La actividad tendrá una duración de tres horas, distribuidas en dos módulos de trabajo, y estará enfocada en la creación y configuración de tiendas online a través de la plataforma Empretienda, permitiendo que cada participante avance sobre su propio proyecto durante el encuentro.

Desde la ADE destacaron que este tipo de capacitaciones resultan fundamentales para acompañar los desafíos que plantea la transformación digital, brindando herramientas concretas para que emprendedores y comercios puedan profesionalizar sus canales de venta, mejorar su presencia online y acceder a nuevos mercados.“Hoy contar con una tienda online propia representa una oportunidad estratégica para cualquier emprendimiento. No solo permite vender las 24 horas, sino también generar una imagen más profesional, ordenar los procesos comerciales y reducir la dependencia exclusiva de las redes sociales”.

Durante el taller, los participantes aprenderán a configurar su tienda digital, personalizar su diseño, vincular redes sociales, cargar productos de manera estratégica y gestionar aspectos claves como métodos de pago, envíos, promociones y administración de ventas.

Al finalizar la capacitación, cada emprendedor contará con su tienda online creada y lista para comenzar a vender, con los sistemas de cobro y envío configurados para integrarla de manera inmediata a sus canales de comunicación y comercialización.

La propuesta estará a cargo de Denis Núñez, Licenciada en Diseño y Comunicación Transmedia, quien acompañará a los participantes en el proceso de creación y puesta en marcha de sus tiendas digitales.

Con esta iniciativa, la Agencia de Desarrollo Empresarial reafirma su compromiso con el desarrollo, promoviendo herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad, el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios locales.

Los interesados pueden inscribirse a través del link: https://forms.gle/eLppxuHksMVMKdaN6

Agenfor