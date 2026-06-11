El Hospital de El Potrillo con equipamiento de última tecnología para laboratorio

Esta nueva inversión realizada por el Gobierno de Formosa permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de muestras, optimizar diagnósticos y brindar respuestas más rápidas y precisas a pacientes de esta localidad y de toda su área programática.



Como parte de las políticas públicas trazadas en pos del fortalecimiento permanente del sistema sanitario provincial, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó una nueva entrega de equipamiento de avanzada tecnología al Hospital de El Potrillo, con el objetivo de seguir optimizando las prestaciones que brinda el servicio de laboratorio a la comunidad.

En esta oportunidad, el nosocomio recibió tres modernos equipos que permitirán incrementar la capacidad operativa, agilizar los tiempos de procesamiento de muestras y ampliar la cantidad de determinaciones disponibles para los pacientes de esa localidad y de los que viven en poblaciones aledañas, que se encuentran en su área programática.

Al respecto, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, destacó que “la incorporación de estos equipos representa un avance muy importante para el laboratorio del Hospital de El Potrillo, ya que permitirá dar una respuesta más rápida y eficiente a la demanda de estudios que se reciben desde distintos puntos de la zona”.

Entre los equipos entregados se encuentra un autoanalizador de química CM250, que posibilitará aumentar el flujo de procesamiento de muestras.

“Este equipo permitirá cubrir con mayor eficiencia la demanda de análisis que recibe el laboratorio, no solamente de los pacientes de El Potrillo, sino también de otras localidades y parajes cercanos”, explicó Chiacchio.

Asimismo, se incorporó un autoanalizador de electrolitos para ionograma, destinado a la realización de determinaciones fundamentales para el seguimiento y tratamiento de múltiples patologías.

A lo anterior, se sumó un lavador de placas de Elisa, equipamiento que contribuirá a acelerar los procesos diagnósticos vinculados a enfermedades infecciosas.

Acerca de este último dispositivo, el profesional detalló, que automatiza el lavado de las placas utilizadas en las técnicas de Elisa, lo que agiliza notablemente el trabajo del laboratorio “porque permite obtener resultados con mayor rapidez para estudios relacionados con Chagas, toxoplasmosis, VIH y otras enfermedades infecciosas”

La entrega incluyó, además, un equipo IChroma, que posibilitará arribar a determinaciones específicas como perfil tiroideo, TSH, T3, T4 y ferritina, ampliando así la capacidad diagnóstica disponible en el oeste provincial.

El bioquímico remarcó, que la entrega de estos equipos de última tecnología forma parte de un proceso sostenido de modernización de la Red Provincial de Laboratorios.

“El Gobierno de Formosa continúa realizando inversiones permanentes en equipamiento, tecnología e infraestructura para fortalecer cada uno de los laboratorios de los efectores sanitarios que integran la red de salud provincial”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que estas acciones reflejan la decisión política de seguir consolidando un sistema de salud público inclusivo y equitativo. “Más allá de las distancias geográficas, el objetivo es que todos los formoseños y formoseñas tengan acceso a estudios diagnósticos oportunos, gratuitos y de calidad, lo más cerca posible del lugar donde viven”, expuso al concluir.

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