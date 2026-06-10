Formosa en Jornada cardio-intensiva realizada en Paraguay

Profesionales del servicio de Kinesiología del área crítica del Hospital de Alta Complejidad participaron de la Jornada-Taller Cardio-Intensiva, realizada en el marco del pre-congreso del Primer Congreso Nacional de Fisioterapia Cardiorrespiratoria del Paraguay, llevada a cabo en el Hospital de Clínicas de Asunción.

El Licenciado Eliborio Ríos, junto a los residentes Matías Zorrilla, Pedro Correa y Guadalupe Jerkovich, abordaron temáticas de alto valor clínico, entre ellas: ventilación mecánica, setting inicial en pacientes post-cirugía cardíaca y ecografía aplicada en pacientes sometidos a cirugía cardíaca.

El Hospital de Alta Complejidad reafirma así su compromiso con la actualización científica y el intercambio de experiencias entre profesionales, promoviendo espacios de formación continua que permitan fortalecer la calidad de atención brindada a los pacientes en las distintas áreas de trabajo.

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