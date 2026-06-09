Mayans consideró inválido lo ocurrido en la Comisión de Acuerdos del Senado

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, denunció que “no es lo válido” lo ocurrido hoy en la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde el oficialismo buscó aprobar una serie de pliegos de jueces, al estar ese cuerpo asesor legislativo conformado de manera indebida e ilegal.

“No es válido lo que está pasando acá”, disparó el formoseño al recordar que, mediante una maniobra que no respetó la proporcionalidad surgida de las urnas, el oficialismo y aliados le quitaron lugares al interbloque opositor y se conformó una mayoría momentánea a pedido de los intereses de la Casa Rosada.

A la vez, como jefe del interbloque Popular, expresó su “disconformidad por la falta de consideración que se tuvo con nuestra bancada” e insistió en marcar que lo hecho por el oficialismo parlamentario, tanto en la conformación de las comisiones de la Cámara Alta como en la en forma de administrar el tratamiento de los pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos, es violatorio del Reglamento del Senado y de la Constitución Nacional.

“Tengo una banca, tengo una representación y tengo fueros parlamentarios que es la armadura que me dio el pueblo argentino para denunciar a los corruptos jueces de la Corte y para denunciar el trabajo corrupto que se está haciendo en esta comisión”, sentenció Mayans, en el transcurso de la reunión, donde también volvió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de haber suplantado la ley del Consejo de la Magistratura por una norma derogada por el Parlamento años antes.

En la reunión de la comisión, se realizó la audiencia pública para escuchar a una serie de aspirantes a jueces, quienes defendieron sus respectivas postulaciones. Entre ellos estuvo el polémico juez Víctor Pésino, quien busca continuar por cinco años más en el cargo como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para ello, debe contar con una nueva aprobación del Senado por haber llegado al límite de edad de 75 años que establece la Constitución Nacional. Su pliego fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo luego de que fallara a favor de la lamentable reforma laboral y dispusiera la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica.

Mayans también volvió a fustigar la reforma laboral aprobada por el Congreso, e impulsada por el gobierno, por ir contra los derechos laborales históricos conseguidos por pueblo trabajador y advirtió que el principio jurídico de protección para el más débil en la relación laboral, reconocido hasta internacionalmente, fue pulverizado en la Argentina.

“Me corresponde como presidente del Interbloque volver a llamar la atención por los problemas institucionales que tenemos”, insistió el legislador peronista y señaló que “la comisión de Acuerdos está constituida de forma incorrecta, de una manera que viola el Reglamento, y esta práctica es la primera vez que se produce desde la reforma constitucional”.

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