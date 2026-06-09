Bullrich descartó la intervención a Formosa y se profundiza el aislamiento de Paoltroni

Sin apoyo político ni consenso parlamentario, el proyecto de intervención a Formosa quedó prácticamente paralizado tras el pronunciamiento de Patricia Bullrich.



El proyecto de intervención federal de Formosa impulsado por el senador nacional Francisco Paoltroni sumó un nuevo obstáculo en el Congreso y quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar en el corto plazo luego de que la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, descartara impulsar su tratamiento sobre tablas.

La iniciativa, que proponía intervenir los tres poderes del Estado provincial, no logró reunir apoyos suficientes dentro de La Libertad Avanza y terminó perdiendo impulso incluso entre referentes del oficialismo nacional.

La propuesta había sido presentada por Paoltroni como una respuesta a la situación institucional de la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Sin embargo, desde su ingreso al Senado encontró fuertes resistencias y nunca consiguió consolidar un respaldo político amplio que le permitiera convertirse en una prioridad dentro de la agenda parlamentaria.

Con el correr de las semanas, la falta de acompañamiento comenzó a exponer el aislamiento del legislador formoseño dentro de su propio espacio político. El proyecto fue respaldado por un número reducido de senadores y no logró sumar adhesiones significativas ni dentro de La Libertad Avanza ni entre otros bloques opositores.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia de la propuesta y rechazó la posibilidad de avanzar con un tratamiento inmediato en el Senado. La funcionaria consideró que una intervención federal constituye una medida de “extrema gravedad institucional” y sostuvo que una decisión de esa magnitud no puede abordarse mediante un trámite acelerado.

Si bien Bullrich evitó pronunciarse sobre el fondo de la discusión, sus declaraciones dejaron en evidencia que el proyecto no forma parte de las prioridades políticas del Gobierno nacional. La ministra planteó que una iniciativa de esas características requiere un análisis exhaustivo dentro de las instancias legislativas correspondientes, descartando así la posibilidad de un tratamiento sobre tablas.

El Destape