Entrega de módulos alimentarios para las comunidades aborígenes en Las Lomitas

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la época, se sumaron frazadas para las familias aborígenes.

En el marco del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, que es sostenido por el Gobierno de Formosa con fondos propios, se realizó una nueva entrega de cajas en Las Lomitas.

El concejal justicialista Jorge Martínez Meza destacó que fue “una jornada muy fructífera”, en la que nuevamente el Modelo Formoseño, “con la conducción del gobernador Gildo Insfrán, dio muestras del compromiso asumido con las comunidades”.

“Las familias reciben con mucha alegría este beneficio –resaltó-. Y nos manifiestan la diferencia que hay ahora, desde que los referentes y dirigentes de la Unidad Justicialista nos hicimos cargo de esta acción de justicia social, porque antes las cajas se las quedaba el Municipio y no llegaban a la gente”.

Por su parte, Severo Navarrete, de la comunidad de Campo del Cielo, le expresó su agradecimiento al gobernador Insfrán por la entrega de los módulos alimentarios: “Nuestro conductor siempre estuvo presente en las comunidades, nunca nos abandonó”, subrayó.

A su turno, Carlos Peralta, presidente de la comunidad Lote 27, enfatizó que “esto no es casualidad, es algo a lo que nos tiene acostumbrados el Gobernador. Es una ayuda muy grande para el pueblo en general, porque no es sólo en mi comunidad, sino a lo largo y ancho de Formosa”.

En ese sentido, ante la retirada del Gobierno nacional, que suspendió dicho programa alimentario para las familias originarias, valoró que el mandatario formoseño lo garantiza con fondos propios. “El Gobernador está haciendo todo lo posible para poder ayudar a todos los formoseños –ponderó-. Y esto no pasa en otras provincias. Yo no he visto que entreguen cajas alimentarias ni útiles al comienzo de las clases para que los chicos puedan estudiar”.

Todo ello en contraste con el accionar del ahora diputado nacional libertario Atilio Basualdo, exintendente de Las Lomitas. “Teniéndolo ahí al Presidente de la Nación (Javier Milei), ¿por qué no le pide que haga proyectos u obras para la provincia de Formosa? Además tiene la posibilidad de poder gestionar muchas cosas para su tierra, pero hasta ahora no ha hecho nada. Sólo piensa en sí mismo, no en los formoseños”, fustigó.

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