Productores del oeste formoseño recibieron capacitación e insumos para la recuperación de ambientes degradados

En el marco de las acciones destinadas a la recuperación ambiental y al fortalecimiento productivo del oeste provincial, el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental del Ministerio de la Producción y Ambiente, llevó adelante una jornada de capacitación y entrega de insumos dirigida a productores beneficiarios de los Proyectos de Recuperación de Ambientes Degradados que se ejecutan en el departamento Ramón Lista.

La actividad se desarrolló en el establecimiento del productor Daniel Altamiranda y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes para promover el manejo sostenible de los recursos naturales y contribuir al desarrollo productivo de la región.

Durante la jornada, técnicos de la Subsecretaría brindaron capacitaciones sobre poda de formación de algarrobos blancos implantados hace un año, una práctica fundamental para favorecer su crecimiento y desarrollo.

Además, se abordaron aspectos relacionados con el aprovechamiento y manejo de pasturas, promoviendo estrategias que contribuyen tanto a la recuperación de áreas degradadas como al fortalecimiento de los sistemas productivos locales.

Como parte de las actividades previstas, también se realizó la entrega de insumos a nuevos beneficiarios de los proyectos, reafirmando el acompañamiento permanente que el Estado provincial brinda a los productores del oeste formoseño mediante políticas públicas orientadas al desarrollo rural, la producción sustentable y el uso responsable de los recursos naturales.

La jornada contó con la participación del intendente de El Chorro y su equipo de trabajo, además de estudiantes y personal de las Escuelas Agrotécnicas Provinciales N°10 de El Quebracho y N°11 de Pozo de Maza. Su presencia fortaleció el trabajo articulado entre organismos gubernamentales, instituciones educativas y comunidades locales, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas al cuidado del ambiente y la producción.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Formosa para compatibilizar producción y conservación ambiental, promoviendo la restauración de ecosistemas degradados y mejorando las condiciones de vida de las familias rurales.

En el marco del Mes del Ambiente y bajo el lema “Por el clima, ya”, Formosa continúa consolidando una política ambiental activa, con presencia territorial y asistencia permanente a los productores, reafirmando su compromiso con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable para las generaciones presentes y futuras.

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