Formosa presente en Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas en Mendoza

La representación local está encabezada por la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal y referentes de distintos ámbitos del arte formoseño.



La apertura estuvo a cargo de Ignacio Lamothe, secretario general del CFI.

Este encuentro que se desarrolla en el Auditorio Ángel Bustelo en la capital mendocina es una iniciativa impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reúne a representantes de todas las provincias para intercambiar experiencias y construir una agenda común para el desarrollo cultural de nuestro país.

Durante estas jornadas trabajarán junto a funcionarios, especialistas, emprendedores y referentes culturales de todo el territorio argentino para debatir estrategias que fortalezcan las industrias culturales y creativas, promoviendo más producción, más trabajo y más oportunidades para nuestras comunidades.

El objeto es construir una agenda cultural federal que reconozca a la cultura como una expresión de nuestra identidad, pero también como un motor de desarrollo, innovación y crecimiento para nuestras provincias.

Porque cuando se fortalece la cultura, se fortalece el trabajo, la producción y el desarrollo de una Argentina más integrada y federal.

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