Celebran la creación de las primeras escuelas secundarias en comunidades originarias

Este hecho que ocurrió hace 40 años “representa un hito histórico”, vinculado a la sanción de la Ley Integral del Aborigen Nº 426, en 1984.



En este 2026 se celebran 40 años desde la creación de las primeras cuatro escuelas secundarias en las comunidades aborígenes de la provincia de Formosa.

Al valorar este hecho, Adrián Aranda, coordinador de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Ministerio de Cultura y Educación, aseguró que “representa un hito histórico fundamental de política educativa, después de la sanción de la Ley Integral del Aborigen, en 1984”.

Aludió a la historia desde sus inicios, indicando que “esto había comenzado en un principio con 34 escuelas primarias y, para el año 1986, de la mano de la sanción de esa ley, se crean las cuatro primeras escuelas secundarias de la provincia”.

Se trata de “un hecho significativo”, ya que hasta ese momento la educación en comunidades originarias sólo abarcaba a la educación primaria, de manera que “Formosa se puso a la vanguardia en materia de inclusión secundaria”.

A continuación, citó a las primeras escuelas: la N° 1 en el barrio Namqom de la ciudad de Formosa; la N° 2 de El Potrillo, que celebró en el oeste formoseño su 40º aniversario de vigencia. En esa región están también la N° 3 de Ingeniero Juárez y la N° 4 de El Chorro.

En ese sentido, contundente, aseguró: “Esto posibilitó, por primera vez, el acceso a jóvenes y adultos a la educación secundaria, apostando el Estado significativamente, al invertir recursos para sumar esta formación”.

De igual manera, comienzan a egresar de esas escuelas los docentes indígenas MEMAS, quienes hoy son los maestros que están al frente de las aulas donde se dicta la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). “Ellas son personas preparadas para enseñar la lengua materna, respetando las costumbres”, realzó el funcionario.

“Esta oportunidad única” siguió avanzando con la aparición, a mediados de la década del ‘90, del Modelo Formoseño, ya que “su pleno auge permitió crear más establecimientos en otras comunidades”, subrayó.

Y remarcó que “desde el 2006 en adelante, a pasos agigantados se produce el crecimiento de unidades secundarias de Modalidad EIB”, convergiendo también en ello “políticas nacionales de cuidado y ampliación de derechos estudiantiles”.

De este modo, se garantizó el acceso al derecho educativo “a los contextos rurales y a las pequeñas comunidades” hasta las más alejadas de las zonas urbanas, gracias a “esta decisión de política del gobernador Gildo Insfrán”, robusteció.

Merced a que la educación “es una cuestión de Estado y el nuevo rostro de la justicia social”, expuso que de “cuatro unidades educativas que había en un comienzo en 1986, se pasó a contar en la actualidad con 54 de escuelas secundarias en todo el territorio provincial”.

Ese desarrollo también redundó en el crecimiento de la matrícula, ya que “en un comienzo fueron 200 estudiantes que se contabilizaban con las primeras escuelas”, mientras que hoy se superan los 8000 matriculados en Secundaria, concluyó.

Agenfor