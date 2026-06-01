COVID-19: Tercera semana consecutiva sin casos positivos ni activos en Formosa

No obstante, las autoridades sanitarias provincial instan a continuar con las medidas de prevención y a aplicarse las dosis de refuerzo para mantener este escenario epidemiológico favorable.

El parte informativo provincial de COVID-19 se difundió este domingo 31 de mayo. Allí se notificó que, en la última semana, se realizaron 1103 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, sin arrojar ningún resultado positivo de coronavirus.

Tampoco hay casos activos por tercera semana consecutiva al igual que sin diagnósticos de COVID-19 en la provincia de Formosa.

Por último, se actualizó los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día domingo 31. Aquí se informó que se llevan contabilizados 153.527 casos diagnosticados, 152.099 pacientes recuperados y se tuvo que lamentar la pérdida de vida de 1351 personas a causa del virus en la provincia.