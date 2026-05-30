Formosa reafirma su apuesta a las juventudes con la tercera edición del Parlamento Juvenil

Se trata de una propuesta destinada a estudiantes del Nivel Secundario de toda la provincia que garantiza espacios reales de participación, debate y construcción colectiva en las escuelas formoseñas.



El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió al lanzamiento de la tercera edición del Parlamento Juvenil de Formosa 2026 y destacó el crecimiento sostenido de la participación estudiantil en toda la provincia, remarcando el trabajo articulado que llevan adelante los centros de estudiantes y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) como espacios fundamentales para la organización, el debate y la construcción colectiva de propuestas juveniles.

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, anunció el lanzamiento de la tercera edición del Programa “Parlamento Juvenil de Formosa 2026”, una propuesta destinada a estudiantes del Nivel Secundario de toda la provincia, orientada a fortalecer la participación juvenil, el debate y la construcción colectiva de propuestas para la escuela secundaria.

El programa, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1918/26, representa la continuidad de una política educativa provincial que garantiza espacios reales de participación estudiantil, luego del desfinanciamiento y eliminación del Parlamento Juvenil del Mercosur por parte del Gobierno Nacional. La propuesta fue impulsada y votada por la FeCES, como respuesta a la necesidad de sostener espacios de participación juvenil en las escuelas formoseñas.

En este marco, el Gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, sostiene y financia íntegramente esta propuesta a través del Ministerio de Cultura y Educación, consolidando una política pública que pone a las juventudes en el centro de las acciones educativas.

El Parlamento Juvenil de Formosa se constituye como un espacio de construcción de ciudadanía, participación democrática y formación política juvenil, donde las y los estudiantes pueden debatir sobre las problemáticas que atraviesan sus realidades escolares y sociales, elaborar propuestas y construir colectivamente la “escuela secundaria que quieren”. Se trata de una experiencia que promueve el pensamiento crítico, la escucha activa, el respeto por la diversidad de opiniones y el compromiso ciudadano.

Durante la edición 2025 participaron más de 110 instituciones educativas secundarias de toda la provincia, con miles de estudiantes involucrados en jornadas institucionales de debate, elaboración de propuestas y representación provincial. Para este año, se espera ampliar la convocatoria y superar la participación alcanzada en la edición anterior, fortaleciendo aún más este espacio de protagonismo juvenil.

Una de las principales novedades de esta tercera edición es la incorporación del eje “Salud Mental”, definido a partir de las demandas, inquietudes y problemáticas expresadas por las propias juventudes durante la edición anterior. Desde la organización señalaron que esta decisión responde a la necesidad de escuchar y atender las realidades que hoy atraviesan a los estudiantes, vinculadas al bienestar emocional, la ansiedad, los vínculos, la convivencia escolar y la necesidad de generar espacios de escucha y acompañamiento dentro de las instituciones educativas.

La profesora Dalma Tokarchuk Schelover, integrante del equipo técnico de la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias y coordinadora pedagógica del material institucional, destacó además el rol fundamental de los docentes dentro del Parlamento Juvenil de Formosa, remarcando que el programa no se limita únicamente a una instancia de debate, sino que constituye una propuesta pedagógica integral sostenida en el trabajo áulico y el acompañamiento institucional.

En ese sentido, señaló que desde la provincia se elaboraron materiales pedagógicos propios, entre ellos un manual y cuadernillos orientadores destinados a docentes, directivos y estudiantes, construidos desde las realidades y problemáticas de las juventudes formoseñas. Asimismo, remarcó que el programa contempla instancias permanentes de acompañamiento y orientación pedagógica para las instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo docente, la construcción de propuestas colectivas y la implementación de proyectos socioeducativos estudiantiles.

Además, el programa continuará fortaleciendo la elaboración de proyectos socioeducativos estudiantiles, una instancia que busca que las propuestas surgidas de los debates no queden únicamente en declaraciones, sino que puedan transformarse en acciones concretas dentro de las escuelas y las comunidades. De este modo, los estudiantes no solo reflexionan sobre distintas problemáticas, sino que también desarrollan capacidades de organización, planificación y trabajo colectivo para intervenir activamente en la transformación de sus realidades.

Marcos Mora, parlamentario provincial de la EPES Nº 23 de la localidad de San Martín Dos y participante de la edición 2025, expresó: “El Parlamento Juvenil me hizo entender que nuestra voz sí tiene valor y que los jóvenes podemos transformar realidades cuando tenemos espacios para participar. Muchos llegamos con miedo a hablar, pensando que nuestras ideas no iban a ser escuchadas. Pero en cada instancia aprendimos a debatir, investigar problemáticas reales y construir propuestas colectivas. No fue solamente una experiencia educativa, fue una experiencia de vida”.

Además, valoró el acompañamiento de los docentes durante todo el proceso y el impacto de compartir experiencias con estudiantes de toda la provincia. “Los profesores nos ayudaron a pensar, a argumentar y a defender nuestras ideas. Sentimos que no estábamos solos, que había adultos que realmente confiaban en nosotros y nos enseñaban a participar democráticamente. Escuchar otras realidades, otros problemas y otras historias nos hizo crecer muchísimo. El Parlamento te cambia la manera de ver la escuela, la política y la participación. Te hace sentir parte de algo más grande”, subrayó.

El Parlamento Juvenil de Formosa contempla instancias institucionales, foros zonales y una instancia provincial final, donde estudiantes representantes de distintas localidades debatirán y construirán un documento colectivo con propuestas elaboradas por las juventudes formoseñas. Asimismo, las producciones y proyectos elaborados serán sistematizados y podrán constituirse como aportes estratégicos para futuras líneas de acción y políticas educativas provinciales.

Desde COES y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios destacaron que el Parlamento Juvenil de Formosa no solo fortalece la participación estudiantil dentro de la escuela, sino que habilita espacios reales de ciudadanía activa, donde las voces de los jóvenes son escuchadas, reconocidas y transformadas en propuestas que aportan a la construcción de una educación más democrática, inclusiva y vinculada a las realidades de las juventudes formoseñas.

En un contexto nacional donde muchos programas destinados a las juventudes y a la participación estudiantil fueron descontinuados, Formosa continúa sosteniendo y fortaleciendo políticas públicas educativas que garantizan espacios reales de debate, organización y protagonismo juvenil.

A través del Parlamento Juvenil de Formosa, miles de estudiantes de toda la provincia vuelven a tener la posibilidad de hacer oír sus voces, construir propuestas y participar activamente en la transformación de la escuela secundaria y de sus comunidades.

De esta manera, el Modelo Formoseño reafirma su compromiso con una educación democrática, participativa y profundamente vinculada a las realidades y necesidades de las juventudes formoseñas.

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