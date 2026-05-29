Insfrán se reunió con la nueva comisión directiva del CPCEF

Asimismo hizo llegar sus saludos a los profesionales del rubro que celebrarán su día el próximo 2 de junio.

En la mañana de este viernes, en Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a la nueva Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa.

Durante el encuentro dialogaron sobre la actualidad de los profesionales y de los desafíos vinculados al desarrollo económico y productivo de la provincia.

“Les deseamos muchos éxitos en su gestión y aprovechamos la ocasión para enviar un cálido saludo a los profesionales de Ciencias Económicas que próximamente celebrarán su día el 2 de junio”, sostuvo el mandatario.