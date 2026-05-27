Formosa será sede de un importante evento de Ingeniería Civil

Allí se reunirá a estudiantes y profesionales de toda la región NEA y NOA. De cara a su realización, el 10, 11 y 12 de junio, el vicegobernador Solís mantuvo un encuentro con quienes trabajan en su organización, con el fin de seguir acompañando “a la juventud que se forma, se capacita y apuesta al desarrollo de nuestra provincia con compromiso y vocación”.



El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Wilson Solís, recibió este miércoles 27 a los jóvenes ingenieros Exequiel Nazareno Sánchez Pinto, Mateo Alejandro Delgado, Joaquín Antonio Rolón, Adrián Ezequiel Paz y Héctor Ezequiel Forastier.

Ellos son directores de la “IX Jornada Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil – JOREIC Norte”, que se llevará adelante los días 10, 11 y 12 de junio en la provincia de Formosa.

Este importante encuentro reunirá a estudiantes y profesionales de toda la región NEA y NOA en torno a charlas magistrales, talleres y visitas a obras, “fortaleciendo el intercambio de conocimientos y el crecimiento de la ingeniería civil en Formosa”, subrayó el Vicegobernador, al destacar su importancia.

Asimismo, enfatizó que desde el Gobierno de Formosa “seguimos acompañando a la juventud que se forma, se capacita y apuesta al desarrollo de nuestra provincia con compromiso y vocación”.

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