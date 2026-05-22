La Legislatura aprobó el proyecto de repudio al Gobierno nacional por la desinversión de la obra pública

Esta decisión de la gestión del presidente Javier Milei es la causa directa del aumento de la siniestralidad y las víctimas fatales ante la crítica situación en la que se encuentran las rutas nacionales, con consecuencias también en Formosa, advirtieron.



En la noche del jueves 22, en una nueva sesión ordinaria en la Legislatura Provincial, se aprobó una resolución de repudio al Gobierno nacional por la desinversión de la obra pública nacional que se encuentra totalmente paralizada desde diciembre de 2023. Debido a esto, el panorama de las rutas nacionales de todo el país es calamitoso, ya que están en un estado crítico ante el abandono y la falta de mantenimiento, ocasionando el aumento de siniestros viales y víctimas fatales.

Por esa razón, con los votos del bloque justicialista, el cuerpo legislativo de la provincia de Formosa le exigió al Gobierno nacional y a Dirección de Vialidad Nacional (DVN) cumplir con su responsabilidad de manera urgente. El miembro informante de este proyecto que finalmente se aprobó fue el diputado Jorge Román.

Por su parte, el legislador Rodrigo Vera, de la bancada justicialista, se expresó explicando que ese proyecto nació “de la preocupación real que existe por el aumento de accidentes de tránsito y fallecimientos en todas las rutas argentinas, lo que también, por supuesto, tiene su impacto en el territorio formoseño”.

Precisó que desde el 2023, cuando asumió Javier Milei en la Presidencia de la Nación, el Estado fue retirándose de lo que es el mantenimiento de las vías nacionales, llegando a la actualidad con un estado de “abandono total”. Del mismo modo, el legislador repudió el freno a la obra pública y el envío de fondos que se destinan para este tipo de obras, teniendo en cuenta que “todos pagamos los impuestos a los combustibles cada vez que vamos a cargar nafta”, enfatizó.

Por ello, desde la Legislatura, “como representantes del pueblo formoseño, expresamos nuestro repudio a esta situación e instamos al Gobierno nacional a que presente un plan integral de reparación, mantenimiento de las rutas nacionales y también que se envíen los fondos que se están reteniendo y que les corresponden a las provincias”.

Ausencia de LLA

Después, Vera aludió a la postura de los legisladores de La Libertad Avanza, quienes “se ausentaron de la sesión, evitando tratar esta situación crítica de la que es responsable su Gobierno, la cual realmente es indefendible”, considerando aún más grave “las actitudes de banalización de la vida humana” que adoptan los libertarios, tal como sucedió la sesión del jueves pasado, “donde negaron las desapariciones y los muertos de la última dictadura cívico-militar” en la Argentina.

Por esa razón, condenó este accionar “provocativo y canallesco”, diferenciando a los representantes del Radicalismo, porque “si bien compartieron la realidad innegable de que las rutas que tienen que ver con financiamientos y jurisdicciones nacionales están destruidas en todo el territorio provincial, ellos pedían que se incorporen también aquellas provinciales”.

Ante esta postura, les respondió diciéndoles que “esa es una actitud bastante sesgada porque pareciera que todo está en una misma situación y eso no es así”, dilucidando que “el gobernador Gildo Insfrán, el 1° de marzo de cada año, en la apertura de sesiones ordinarias, explica detalladamente todas las obras viales que se están haciendo”.

Esto comprende sendos trabajos de estabilizado granular, reparaciones, mantenimientos, accesos de pueblos del interior, etcétera. “Estas obras se realizan de manera permanente –subrayó-. Lo que ocurre es que hay una merma sustancial de fondos a raíz de que el Gobierno nacional se apropia de esos recursos que son de las provincias”.

Por lo tanto, dejó en claro que “en la medida que los recursos provinciales lo permitan, se sigue avanzando, pero no es la situación ideal y la causa está más que clara en estas decisiones totalmente inhumanas, irracionales y centralistas del Gobierno de Javier Milei”.

Reunión informativa

Por último, cabe remarcar que en la reunión de comisión, los legisladores recibieron a las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, con el fin de conocer la realidad en la provincia de las rutas nacionales. Allí, el informe de los funcionarios provinciales fue claro en señalar que existe un total descuido y abandono del Gobierno nacional en esta materia.

Incluso, se lo definió “como preocupante y hasta doloroso” en el marco de la exposición que dieron en ese sentido, aportando fundamentos y datos precisos de esta situación crítica.

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