El viernes 29 inicia el cronograma de haberes de mayo para agentes estatales

El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas de la provincia de Formosa informó que a partir del viernes 29 se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de mayo correspondientes a los integrantes del Sector Público Provincial.

En primer término, el viernes 29, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

En tanto que, el sábado 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, comenzando con los titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 у 4.

Por su parte, el domingo 31 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; cumplimentándose de esta forma con la totalidad de los sueldos del personal de la administración pública.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del Sistema Previsional local, ascienden a una cifra superior a los 116.000 millones de pesos.

Todo ello “se financia íntegramente con recursos corrientes previstos en el Presupuesto Provincial, es decir sin acudir a endeudamiento por parte del tesoro local”, destacaron.

El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas de la provincia de Formosa informó que a partir del viernes 29 se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de mayo correspondientes a los integrantes del Sector Público Provincial.

En primer término, el viernes 29, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

En tanto que, el sábado 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, comenzando con los titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 у 4.

Por su parte, el domingo 31 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; cumplimentándose de esta forma con la totalidad de los sueldos del personal de la administración pública.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del Sistema Previsional local, ascienden a una cifra superior a los 116.000 millones de pesos.

Todo ello “se financia íntegramente con recursos corrientes previstos en el Presupuesto Provincial, es decir sin acudir a endeudamiento por parte del tesoro local”, destacaron.