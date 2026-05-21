Jornada de mamografías gratuitas en la localidad de Villa Escolar

El camión sanitario desplegó un amplio trabajo organizado desde la Coordinación del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, permitiendo que una veintena de vecinas accedan al estudio de manera gratuita.

En la mañana del miércoles 20, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), dispuso un nuevo trabajo mediante el camión sanitario en Villa Escolar, con el objetivo de facilitar el acceso al control mamográfico anual, un estudio diagnóstico clave para la detección temprana del cáncer de mama.

En ese marco, fueron concretadas alrededor de una veintena de mamografías. “Tuvimos una buena respuesta a la convocatoria. A pesar del frio la gente se hizo presente y nos acompañó durante toda la jornada”, señaló la coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, la doctora Sofía Samudio Godoy.

“Estamos otra vez muy felices de haber podido brindar este servicio completamente gratuito. En esta oportunidad, en Villa Escolar, articulando acciones con el equipo de salud del hospital local y el acompañamiento del municipio de esta localidad”, agregó.

Seguidamente, reiteró que como se viene haciendo desde tiempo, luego de que las vecinas se realizan la mamografía “se hace inmediatamente la lectura de las imágenes y el informe correspondiente y se procede a entregarles el estudio en mano, en ese mismo momento”. Si bien, “normalmente, cuando retiran los resultados se van a la casa, hoy se quedaron haciéndonos compañías hasta que se terminó el trabajo”, valoró.

Samudio, recordó que, en Formosa, cada hospital distrital tanto en la Capital como en el interior, cuenta con un servicio de mamografía y modernos mamógrafos, los camiones sanitarios que van recorriendo los barrios y localidades del interior refuerzan la atención que dan los efectores sanitarios “son como un apoyo para poder dar esta prestación a la comunidad, justamente, tan importante como es la detección temprana del cáncer de mama”.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno provincial mantiene el firme compromiso de poner a disposición de las formoseñas y formoseños, servicios de salud de calidad y gratuitos, teniendo en cuenta que las mamografías “son estudios de alto costo, al igual que otros, pero que para los pacientes es sin costo porque el gobernador Gildo Insfrán así lo decide desde hace muchos años y lo refirma en medio de un contexto nacional marcado por recortes y ajustes que ponen al sistema sanitario en una situación de total abandono”,

Sin embargo, en Formosa, “todo esto que se hace es para poder ofrecerle a la gente las mamografías en los camiones sanitarios, para que el personal de salud se pueda trasladar de un lugar a otro, para mantener el equipamiento en buenas condiciones, más todo lo que eso implica, está financiado por el Gobierno de la provincia para que la salud pública llegue a todos los formoseños que viven en cualquier parte del territorio, de manera equitativa, gratuita y accesible”, concluyó la funcionaria.

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