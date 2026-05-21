“Es preocupante”: Nación no actualiza las Becas Progresar y la plataforma no funciona, denuncian

La plataforma tiene problemas de funcionamiento, el monto del cobro sigue desactualizado y la gestión libertaria demora en brindar respuestas. Estos son algunos problemas con los que se encuentran los aspirantes a este beneficio.



La coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, Érica Stock, habló sobre la situación actual de las Becas Progresar, programa dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

En ese sentido, reprobó que el monto de dicha beca “está totalmente desactualizado”, ya que aún continúa siendo el monto de $35 mil, el cual fue fijado por la gestión del expresidente Alberto Fernández. “En la actualidad, en realidad, los beneficiarios cobran $28 mil pesos en mano”, aclaró la funcionaria.

Y a esto se agregan “los problemas que tienen los estudiantes para ingresar a la plataforma”.

“Ante este panorama, la única conclusión que se llega es que este Gobierno nacional quiere que desaparezcan las Becas Progresar”, advirtió.

A su vez, contrastó que “en años anteriores se llegó a tener 45 mil becarios, mientras que hoy solo hay 14 mil inscriptos (no becarios) en el Nivel Obligatorio, 2500 en Superior y otro poco más en Progresar Trabajo, es decir, no se llega ni a los 20 mil”.

Calificó a esta situación como “preocupante”, teniendo en cuenta que “cada año que pasa se reduce más la cantidad de becarios”.

Asimismo, en cuanto a las certificaciones que deben realizarse a través de los directivos de las instituciones, señaló que los estudiantes “no las pueden hacer porque tienen que ingresar a la plataforma con un usuario y al hacerlo, se bloquea el acceso. Este inconveniente solo pueden resolverlo desde Nación, pero hay solo una sola persona a cargo, con lo cual escasean las respuestas”.

Frente a este escenario desalentador, remarcó que “se ha logrado extender el plazo de la certificación que vencía el 15 de mayo al 30 del mismo mes. Esto se consiguió gracias a una lucha conjunta con los representantes de Becas Progresar de todo el país”, cerró.

Agenfor