Por primera vez, Laguna Blanca será sede del “Formosa Baila”

Allí se estará lanzando esta propuesta que recorrerá diferentes localidades del interior provincial, a partir de una decisión que pretende descentralizar las actividades de la ciudad de Formosa, donde también hay propuestas en marcha, con el fin de federalizar la cultura.



La directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, quien está a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, brindó una entrevista donde aludió a las actividades programadas en este mes.

Una de ellas es el “Formosa Baila”, un evento que se presentará este sábado 23 en Laguna Blanca. Dicha comunidad será la sede de este proyecto que, por primera vez, se hará en el interior provincial. Esto representa “un orgullo”, subrayó.

Las otras localidades que participarán de este Encuentro Provincial de Danzas serán Palma Sola, Siete Palmas, Tres Lagunas, Riacho He Hé, Laguna Naineck, Buena Vista, El Espinillo, Misión Tacaaglé y Colonia Pastoril.

Está todo preparado para su apertura, es decir, con todas las actividades previstas, comenzando el sábado a la mañana, a las 9, con la mesa sectorial, para luego continuar con la capacitación en danza para los profesores de la zona.

Luego, por la tarde, a partir de las 18, será el plato fuerte del evento con los espectáculos de danza. Cabe destacar que el lugar definido para el programa de actividades es el Polideportivo de Laguna Blanca, contándose también con el apoyo de la Municipalidad y el Concejo Deliberante local.

Marechal, también, comentó que, “si bien durante 18 años esta actividad se concentró en la ciudad capital, es la primera vez que se la llevará al interior provincial, participando de ella diez localidades “con más de 25 escuelas y grupos de danza”.

Por otro lado, anticipó la funcionaria la presentación de la orquesta ensamble en Herradura el próximo 25 de mayo, fecha en que se conmemora en la Argentina el Día de la Revolución de Mayo. Además, en la Villa Turística, comunidad cercana a la ciudad de Formosa, también se estará celebrando su aniversario de fundación.

Explicó, en ese sentido, que “la idea es descentralizar las actividades de la Capital, donde por supuesto que también se las realiza, pero queremos hacer este tipo de trabajo en el interior de la provincia también”.

Por último, trajo a colación que son varias actividades las que ya se están desarrollando en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard” por el Día Mundial de los Museos.

Agenfor