El PAIPPA ultimó detalles del cuarto Remate Paippero con productores de Fortín Soledad

Se estima que será a fines de julio en el marco de la numerosa agenda de esta actividad con la que cuenta el Instituto para diversas regiones de la provincia.



Este viernes 15, por la mañana, equipos técnicos del Instituto PAIPPA y otros organismos provinciales abocados al área, mantuvieron una reunión organizativa con la Asociación de Pequeños Productores de Fortín Soledad, con el fin de ultimar detalles del cuarto Remate Paippero previsto para fines de julio.

Al respecto, el coordinador ejecutivo del Instituto, Rubén Casco, consideró que fue un encuentro “fructífero” donde se pusieron de acuerdo en la metodología y cerraron la fecha aproximada para realizar este nuevo remate.

“Faltaría ver el día nomás, pero será a fines de junio la continuidad de los remates en este predio ferial tan lindo y con muy buenos productores”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario destacó que, desde la Asociación de Productores, lograron que “el productor financie su hacienda y ya no solicite más fondos fiduciarios, que es una herramienta importante a disposición de ellos”.

“Ahora ya financian su hacienda a los compradores a 30 y 60 días, y eso marcó un rumbo importante en la ganadería, en todos los remates, a partir del año pasado, que hicieron así, y de ahí en adelante, ya todas las asociaciones de pequeños productores también han seguido el mismo camino”, señaló.

Y añadió: “Por eso quiero realzar no sólo la madurez de los productores, sino la confianza hacia un Gobierno presente, un Modelo Formoseño que siempre está con ellos, no sólo en este contexto de comercialización, sino también en emergencia, más la en la zona del Bañado, siempre está fortaleciendo y cuidando de cada familia”.

Asimismo, Casco se refirió al rol que cumple el Estado provincial en los remates y dijo que garantiza no sólo que los productores “vendan muy bien” sino también que “tengan un lugar de comercialización de su hacienda sin ningún tipo de intermediarios” lo que se traduce en que “tengan el precio justo al precio justo”.

“Cada año la provincia con los productores organizan más remates en diferentes localidades de diferentes regiones y eso destaca el éxito de estos trabajos”, aseveró.

En ese sentido, el titular del IPAIPPA valoró la organización interna de los productores porque facilita la tarea del Gobierno provincial y de las empresas que consignan las haciendas por lo que “el trabajo en sí es muy beneficioso”.

Por último, anticipó que continuarán con estas reuniones organizativas en otras localidades como Ingeniero Juárez cuyo remate será el próximo 3 de junio y “ya está todo organizado”.

“Vamos a estar en El Chorro, Departamento Ramón Lista, también con su remate de hacienda, después vamos a seguir en la FAPEO y acá que nos hemos puesto de acuerdo para julio, estar en Fortín Soledad”, cerró.

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