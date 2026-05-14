El CIDAC “Eva Perón” celebró su séptimo aniversario

Durante la jornada, se puso en relieve la importancia de los Clubes Digitales para la soberanía científica y la asistencia integral que brinda el Estado provincial para garantizar la justicia social y el desarrollo de los jóvenes en sus propios barrios.



El Centro Integrador de Acción Comunitaria (CIDAC) “Eva Perón”, ubicado en el barrio Lisbel Rivira de la ciudad de Formosa, celebró su séptimo aniversario con una jornada de festejo y visibilización de los múltiples talleres que allí se desarrollan.

El evento, que se desarrolló en la tarde de este miércoles 13, contó con la participación del secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Camilo Orrabalis, quien resaltó el funcionamiento del Club Digital dentro de la institución.

“Para nosotros es un gran orgullo encontrar lugares como el CIDAC, en el corazón del barrio Lisbel Rivira, donde podemos acercar la ciencia y la tecnología”, expresó.

Asimismo, indicó que “desde los Clubes Digitales aportamos, incluimos y, por supuesto, desarrollamos capacidades en nuestros niños y niñas”, añadiendo que “uno de los objetivos del proyecto es la popularización de la ciencia y la tecnología, inculcándoles desde temprana edad que ambos son motores que dan soberanía a una provincia o a un país, y que hay que defenderla”.

Y recordó que “si luego deciden estudiar alguna carrera de base tecnológica, lo pueden hacer en el Instituto Politécnico Formosa”, destacando que “tienen todo el acompañamiento del Gobierno provincial a través de las becas, transporte o la alimentación para continuar estudios”.

Por su parte, la dirigente justicialista, Blanca Denis, explicó que el aniversario fue “el pasado 7 de mayo, en coincidencia con el natalicio de Eva Duarte de Perón”.

Denis puso en valor el sentido de pertenencia de las vecinas que llevan adelante el centro e hizo hincapié en que el CIDAC “brinda una respuesta integral a la comunidad” ofreciendo diversos talleres.

“Se trata de un espacio de encuentro e integración, donde se desarrollan diferentes actividades en arte y música”, sostuvo y añadió que “también hay un comedor que funciona de martes a sábado con asistencia alimentaria”, puntualizando que se asiste aproximadamente a 55 familias,

A su vez, indicó que en el centro funciona el Club Digital y cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por estudiantes del último año de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, quienes además de realizar su pasantía, brindan atención y acompañamiento a las familias.

Anticipó también sobre el convenio firmado con el Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” “para poner en marcha la orquesta integrada por los niños y jóvenes de la zona”,

Finalmente, Denis remarcó que el CIDAC es un claro ejemplo del Modelo Formoseño y afirmó que “mientras el Gobierno Nacional castiga a los que menos tienen, el gobernador Gildo Insfrán nos da las herramientas para construir comunidad y defender la justicia social”, concluyó.

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