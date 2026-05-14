Se realizó el lanzamiento del Taller de Alfabetización en la EPEP N° 356 de Las Lomitas

La jornada destacó la articulación pedagógica y el compromiso docente para vincular el aprendizaje con las riquezas naturales de la Formosa.



Este miércoles 13, en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 356 de la localidad de Las Lomitas, se realizó el lanzamiento del Taller de Alfabetización impulsado por el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, en todo el territorio provincial.

La actividad, establecida por el Calendario Escolar, permitió visibilizar los avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la integración de los contenidos con el entorno local.

Al respecto, la delegada zonal de Las Lomitas, profesora Sonia Patiño, subrayó que este trabajo responde a las políticas educativas del Modelo Formoseño “establecido por Calendario Escolar, que viene realizando desde el mes de marzo”.

Asimismo, indicó que dentro de las políticas educativas del Gobierno provincial “la prioridad son los niños”, destacando que la estrategia central es “la articulación entre los niveles Inicial, Primario y Secundario” para dar continuidad a las trayectorias escolares y seguir logrando avances significativos en la formación de los estudiantes.

Educación y naturaleza

Durante la jornada, uno de los puntos más altos fue la presentación de un “Noticiero Escolar”, donde se trató sobre el Bañado La Estrella, una de las siete maravillas naturales de la Argentina situada en la jurisdicción.

Al respecto, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza, expresó: “Es verdaderamente lindo que los estudiantes hablen de Formosa y de algo tan rico que hay en Las Lomitas como lo es El Bañado La Estrella”.

La representación, trabajada de la mano de los docentes, reflejó una educación que vincula el conocimiento académico con el sentido de pertenencia y el cuidado de la naturaleza, aseguró.

Y consideró que la solvencia de los alumnos al comunicar estos temas fue tal que se los señaló como “futuros periodistas”, evidenciando el impacto positivo de estos talleres en el desarrollo de capacidades comunicativas y críticas.

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