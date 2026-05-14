Formosa fue sede de un encuentro regional para actualizar el abordaje de la hemofilia

Especialistas participaron en una jornada de intercambio médico, con foco en innovación terapéutica, prevención de sangrados, seguimiento integral y trabajo en red para mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia.



Formosa, Argentina-. En un contexto donde el acceso oportuno a tratamientos eficaces continúa siendo uno de los principales desafíos para las personas con hemofilia, Roche impulsó una jornada de actualización médica en Formosa, como parte de un ciclo regional desarrollado el 12 de mayo.

La hemofilia es una enfermedad hereditaria poco frecuente que altera los procesos de coagulación de la sangre y puede provocar sangrados en órganos vitales o en articulaciones, principalmente en rodillas, tobillos y codos. Durante años, esta condición estuvo asociada a múltiples restricciones en la vida cotidiana de los pacientes. Sin embargo, los avances científicos y el acceso a nuevas alternativas terapéuticas están transformando el abordaje de la enfermedad y ampliando las posibilidades de una vida más activa y autónoma.

La jornada realizada en Formosa estuvo orientada a profesionales de la salud y buscó promover el intercambio de conocimiento sobre la actualidad del tratamiento de la hemofilia, la prevención de sangrados, el seguimiento clínico y la importancia de fortalecer redes locales de atención.

La iniciativa formó parte de una agenda de trabajo federal que apunta a acercar la actualización científica en diferentes áreas terapéuticas a distintas regiones del país y a poner en valor el rol de los equipos locales presentes en el territorio.

El encuentro contó con la participación destacada de las médicas hematólogas Sania Gabriela Smolarczuk, Gilda Ramona Sánchez Núñez y María Elizabeth Arrieta, presidenta de la Asociación Argentina de Hemofilia de la República Argentina (AAHDA), quien abordó los principales avances en el tratamiento de la hemofilia y el cambio de paradigma que atraviesa la enfermedad. Su exposición también puso en foco la importancia del trabajo conjunto con equipos multidisciplinarios para acompañar a los pacientes de manera integral y sostenida a lo largo del tiempo.

“La hemofilia requiere una mirada integral, sostenida y cercana al territorio. Hoy contamos con herramientas que permiten prevenir sangrados, mejorar el seguimiento y acompañar mejor a los pacientes, pero el gran desafío sigue siendo que esos avances puedan llegar de manera equitativa a todo el país”, señaló María Elizabeth Arrieta, presidenta de AAHDA.

La agenda incluyó presentaciones sobre la situación de la hemofilia en la región, actualización terapéutica, análisis de casos clínicos y espacios de discusión entre especialistas, el rol de Roche como aliado del sistema de salud y la importancia de consolidar equipos interdisciplinarios para mejorar la atención.

“En los últimos años, la innovación modificó de manera significativa el horizonte de las personas con hemofilia. Las nuevas terapias preventivas, junto con esquemas de administración más simples y estables, permiten reducir la carga del tratamiento y mejorar la prevención de sangrados. Esto tiene un impacto directo no solo en la salud articular y en la reducción de complicaciones, sino también en la autonomía, la planificación familiar, la escolaridad, el trabajo y la vida cotidiana de los pacientes”, afirmó Arrieta. “En una enfermedad poco frecuente, donde la experiencia clínica, el acceso y la coordinación entre actores resultan determinantes, la construcción de redes federales permite acercar conocimiento, fortalecer capacidades locales y contribuir a que cada paciente reciba una atención oportuna y adecuada”, agregó.

La hemofilia sigue siendo una enfermedad sin cura, pero el avance de la ciencia, el trabajo articulado entre profesionales y asociaciones de pacientes, y la disponibilidad de tratamientos innovadores están reescribiendo su impacto en la vida de quienes conviven con ella. El desafío ya no es solo innovar, sino lograr que esa innovación llegue a tiempo y a cada persona, allí donde la necesita.

Acerca de Roche

Roche es una empresa de salud con una posición única para prevenir, detener y curar enfermedades, al unir ciencia y tecnología de vanguardia a través de diagnósticos, medicamentos y soluciones digitales.

Fundada en Basilea, Suiza, en 1896, Roche es hoy un proveedor líder de medicamentos y diagnósticos transformadores para millones de personas en Latinoamérica. La compañía se dedica a enfrentar los desafíos de salud que representan la mayor carga para los pacientes, las familias, las comunidades y los sistemas. A través de sus divisiones de Diagnóstico, Farmacéutica, Roche se enfoca en áreas que incluyen oncología, neurología, hemofilia, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oftalmología, enfermedades infecciosas e inmunología, con el objetivo de brindar un cambio real y positivo para los pacientes, sus seres queridos y los profesionales que los cuidan. Genentech, en los Estados Unidos, es una subsidiaria de propiedad absoluta del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, una empresa innovadora clave en el mercado japonés de anticuerpos terapéuticos.

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