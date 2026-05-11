Otra excelente jornada de vacunación se vivió este sábado en la Plaza San Martín

Fueron superadas las 300 dosis de vacunas aplicadas a más de 200 personas que se acercaron, de manera comprometida, a completar sus esquemas de inmunización, mediante un nuevo accionar organizado por el Gobierno de Formosa.



Desde las 16 horas del sábado 9 de mayo, vecinas y vecinos de distintos barrios, asistieron a la Plaza San Martín, donde participaron de una nueva jornada de vacunación organizada por el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que culminó con exitosos resultados.

“Realmente, estamos muy contentos y agradecidos con la excelente respuesta a esta nueva convocatoria. Se aplicaron un total de 343 dosis de vacunas y se alcanzó a vacunar a un total de 243 personas, entre niños y adultos”, destacó el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, el licenciado Julio Arroyo.

Al respecto, resaltó la masiva concurrencia y la alta demanda de todas las vacunas, detallando que fueron aplicadas “243 dosis de antigripal, 69 de Calendario, más 31 refuerzos de COVID- 19”.

El licenciado recordó, que en el pasado martes 5 de mayo, se realizó la misma actividad, también con un balance muy positivo. “Pero programamos otra porque muchas personas se acercaron ese día a consultar si estaríamos nuevamente el fin de semana y estuvimos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer gratuitamente las vacunas a la comunidad”.

Señaló que la vacunación abarcó a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, además de embarazadas y personas que están en los grupos de riesgo por sus condiciones específicas de salud.

“Agradecemos la responsabilidad y el compromiso que demostró cada persona que vino hoy a vacunarse. Como equipo de salud nos sentimos muy satisfechos de porque eso significa que hoy, son más los que están protegidos contra la gripe, contra el neumococo, contra el COVID- 19 y contra otras tantas enfermedades, gracias a las vacunas”, subrayó el funcionario.

Al concluir, mencionó que esta actividad fue programada en el marco del cierre de la Semana de la Vacunación en las Américas que finalizó el 2 de mayo “pero el Gobierno de Formosa lleva adelante operativos de vacunación a lo largo del año con el objetivo de que toda la población pueda acceder a las vacunas gratuitas y seguras para fortalecer el cuidado de la salud”.

“Tanto en la Capital como en el interior, los vacunadores salen a vacunar, casa por casa, también en los establecimientos educativos de todos los niveles a los alumnos y docentes, y enotras instituciones. Además, en los centros de salud y hospitales las vacunas están disponibles todos los días”, afirmó Arroyo.

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