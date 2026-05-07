Nuevas perforaciones permiten asegurar el abastecimiento de agua en Pozo de Maza

El vicegobernador Eber Solís se encuentra realizando una nueva recorrida por comunidades del oeste provincial, desarrollando encuentros con los pobladores, ya que “escuchar, acompañar y trabajar codo a codo no es un discurso, es una forma de hacer” para la gestión del gobernador Gildo Insfrán, subrayó.

En otra muestra más del Estado presente, durante de la recorrida que el vicegobernador Eber Solís se encuentra desarrollando en localidades de la zona oeste del territorio, el Gobierno de Formosa puso en funcionamiento siete nuevas perforaciones en el centro de distribución de Pozo de Maza, duplicando la producción de agua potable de 43 a 85 metros cúbicos por hora y mejorando de manera significativa el abastecimiento en la zona.

El sistema distribuye agua de buena calidad a través de varios acueductos y centros de distribución, beneficiando así a numerosas comunidades, tanto aborígenes como criollas, evidenciando un nuevo logro del Modelo Formoseño, el cual “pone a las personas en el centro”.

En el marco de la mencionada gira, el Vicegobernador visitó este miércoles 6 dicha localidad, situada en el Departamento Bermejo, donde estuvo supervisando estas obras concretadas.

El ingeniero civil Luis Fernández, quien se encuentra a cargo de la gerencia de saneamiento del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), explicó que lo materializado “se llama baterías de pozos, ya que son siete las perforaciones que llevan a la cisterna un determinado caudal de agua”, aportando unos 85 metros cúbicos de agua por hora, es decir que a partir de ello “se duplica la producción”, resaltó.

Detalló que en el centro de distribución se acumula el vital líquido para “distribuirlo a determinados lugares por un sistema de bombeo”, como por ejemplo comunidades aborígenes, Vaca Perdida y La Rinconada. “La zona de cobertura es muy amplia”, subrayó.

Por último, sostuvo que se “se trata de una solución inmediata que permite una rápida intervención ante cualquier falla en los pozos, asegurando la continuidad del servicio y la posibilidad de mantenimiento y rehabilitación cuando sea necesario”.

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