Vera: “El pedido de intervención de Paoltroni es una maniobra de distracción ante el fracaso libertario”

El legislador justicialista sostuvo que la iniciativa carece de fundamentos técnicos y constitucionales, señalando que solo busca “acallar el fracaso libertario” y avasallar la voluntad soberana del pueblo formoseño que eligió legítimamente a sus autoridades.



Con relación al nuevo pedido de intervención federal de la provincia de Formosa, presentado por el senador nacional Francisco Paoltroni, el diputado provincial justicialista Rodrigo Vera calificó la iniciativa como “otra maniobra que trata de distraer la atención del público respecto del enorme fracaso de La Libertad Avanza y de los resonantes casos de corrupción que están dejando en evidencia lo que realmente son”.

En este sentido, Vera señaló que “evidentemente la jefa política de Paoltroni, Karina Milei, le pidió a sus empleados que generen maniobras de distracción para que el foco deje de estar en la profunda crisis económica, política y social que están generando las políticas del gobierno libertario, y tratar de acallar los escándalos de corrupción que son tan evidentes que no los pueden sacar de la agenda nacional”.

El legislador provincial vinculó el envío del proyecto para eliminar las PASO —“que no está en la agenda ni en la prioridad de nadie en este contexto de crisis”— con el hecho de que “Paoltroni haya vuelto a presentar por tercera o cuarta vez el único proyecto que tiene, que es el de la intervención de la provincia”.

En este sentido, sostuvo que dentro de La Libertad Avanzar “Paoltroni pertenece a la línea Adorni, ya que se `desloma´ en el Senado sin hacer nada por Formosa en estos tres años, al mismo tiempo que utiliza su cargo para lograr beneficios personales como el crédito millonario que obtuvo del Banco Nación a pesar de su historial bancario nefasto”.

Al analizar el contenido del proyecto del senador Paoltroni de intervenir la provincia, Vera señaló que “son los mismos argumentos repetidos una y otra vez, pero de alguna manera logra que sean cada vez peor técnicamente y con fundamentos más pobres”.

Recordó el legislador provincial, que es especialista en Derecho Público y Constitucional, que la Carta Magna Nacional prevé la intervención federal como una herramienta “de excepción y que solo procede ante circunstancias gravísimas, como serían el caso de la invasión de un país extranjero o la invasión de otra provincia, casos de sedición o que no exista un régimen republicano como reflejo de un quiebre institucional, como ocurrió por ejemplo en la Argentina en 2001”.

“Cualquiera se puede dar cuenta de que nada de eso ocurre en la provincia de Formosa; solamente ocurre en la cabeza del senador Francisco Paoltroni que nuevamente expone su gran inoperancia, desconocimiento del derecho y sobre todo su profundo desprecio hacia el pueblo formoseño, ya que pretende que sea Milei quien ponga las autoridades de la provincia en lugar de las elegidas soberanamente por los formoseños y formoseñas”, sostuvo.

El diputado cuestionó que el proyecto realiza “enumeraciones generales y abstractas sobre que no existe república” y con ellas “pretende echar por tierra dos garantías igualmente importantes: la garantía federal, que exige el respeto a las autonomías provinciales, y el principio representativo y democrático, porque las autoridades de la provincia han sido legítimamente elegidas por el pueblo de Formosa”.

Sobre el argumento de que la provincia no respeta los fallos de la Corte Suprema, Vera respondió que el senador “tiene mala fe para desinformar o bien tiene serias dificultades de comprensión de texto, porque el fallo de la mayoría de la Corte Suprema—que es el que genera efectos jurídicos vinculantes— en ningún momento le restringe derechos políticos a nadie, sino que pidió que la provincia lleve adelante un proceso de reforma constitucional modificando el mecanismo de reelección de sus autoridades, proceso que la provincia ya había iniciado con anterioridad al fallo al sancionar la ley de declaración de necesidad de reforma”.

Destacó que ese proceso se llevó adelante “con una participación muy alta del pueblo y con una victoria contundente en las elecciones de la lista de convencionales constituyentes que representan al Modelo Formoseño, conducido por el gobernador Insfrán”.

Asimismo, precisó que la reforma de la Constitución Provincial fue amplia e integral, votada en general por unanimidad de los convencionales constituyentes, y en lo relativo a la reelección de mandatos “simplemente replicó el mismo mecanismo que tienen la Constitución Nacional y otras 12 provincias argentinas”.

Respecto del cuestionamiento al sistema electoral formoseño, el diputado lo calificó de “llamativo porque hace mucho tiempo la provincia viene votando con este sistema, que la Corte Suprema no objetó cuando tuvo una demanda en este sentido, y que de hecho en muchas elecciones ha favorecido a la oposición con su estrategia de rejunte en cada proceso electoral”.

Y remarcó que “es el mismo sistema que le permitió a Paoltroni ser electo convencional constituyente el año pasado”, razón por la cual concluyó que “el problema de Paoltroni no es el sistema de votación sino el resultado de las urnas. No conoce la provincia ni su historia, y para colmo lo enoja perder por tanta diferencia contra Insfrán, cuyo mandato fue revalidado por el voto del 70% de la ciudadanía formoseña, por eso pretende que desde Buenos Aires lo elijan a él para conducir los destinos de la provincia”, sentenció.

En tanto que, sobre el argumento de una “profunda crisis social” en Formosa, Vera cuestionó que el Senador en su proyecto no brindó “ningún dato al respecto” ni explicó “por qué esa crisis sería diferente a la que el gobierno libertario está generando en toda la República Argentina”.

“Formosa, a pesar de sufrir las consecuencias de las desastrosas políticas del gobierno libertario del cual Paoltroni forma parte —que está generando cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo todos los días, pérdida de la capacidad de consumo de las familias—, es una provincia que resiste y está en marcha justamente gracias al esclarecimiento de un pueblo que él desprecia y a la previsibilidad y a la planificación de un Modelo de Provincia que los libertarios no pueden vencer en las urnas”, afirmó.

Para cerrar, Vera consideró que “esta estrategia no les está dando resultado. Por más que intenten desviar la atención, la gente ya se dio cuenta de que este es un Gobierno que ha mentido y ha fracasado Javier Milei, Karina, Adorni y todo ese circo libertario engañaron a sus votantes desde el primer día. Lo que funcionaba mal en el país lo están empeorando, y lo que funcionaba bien lo están rompiendo”.

“Ahora están desesperados porque la crisis ya es demasiado evidente y tienen miedo de perder las elecciones el año que viene. Por eso buscan distraer la atención y limitar la voluntad soberana del pueblo argentino y del pueblo formoseño con estas maniobras”, sostuvo.

Y concluyó: “El sol no se puede tapar con las manos ni se puede frenar a un pueblo que decide avanzar. Estoy convencido de que esa voluntad soberana que pretenden limitar es la que les pondrá un límite el año que viene en las urnas, trayendo aires de esperanza para cambiar la realidad que estamos viviendo”.

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