Fontex realizó la entrega de más de 3600 uniformes destinados a la Policía de Formosa

Incluyó una amplia cantidad de productos de indumentaria, en una acción que, según indicaron, cada mes se lleva adelante a partir del compromiso que existe, y también la decisión del gobernador Gildo Insfrán, cuya gestión impulsó este programa que funciona en el Parque Industrial de la ciudad capital.



En la mañana de este 24 de abril, el Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (Fontex) realizó una nueva entrega de indumentaria a la Policía de la provincia de Formosa, “compuesta de un total de 3662 prendas, que incluyeron camisas y pantalones de fajina, camisacos y pantalones de DDR, chombas y gorritas para fajina. También gorritas y pantalones”, detalló el director del programa Néstor Sosa.

En concreto, indicó que se trató de una amplia cantidad de productos para la fuerza policial, “con la cual existe un compromiso asumido por parte de Fontex de realizar esta acción cada mes”.

También puntualizó en el trabajo de las cooperativas y consorcios, y especificó que entre “tres y cuatro” están dedicadas “exclusivamente a confeccionar lo que es la ropa de la Policía”, distribuyéndose las tareas para tal fin.

Desde el punto de vista económico, aseguró que es gracias al Gobierno provincial que se puede sostener el nivel de “productividad”, si bien “ahora se está haciendo un poco más lenta la entrega de la materia prima e insumo, pero, así y todo, resaltó que “se están cumpliendo con los objetivos planteados”.

Después agregó: “En el caso de Fontex, nosotros tenemos una buena cantidad de compra de materia prima”, y agregó que, en función de la inflación, “vamos aumentando los precios que le pagamos a la gente por su producción”.

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