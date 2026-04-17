Insfrán tomó juramento a Juan Carlos Atencia, el nuevo ministro de Desarrollo Humano

El flamante titular de la cartera sanitaria se desempeñaba como funcionario en el Laboratorio de Vigilancia y docente en la UPLaB y UNaF.



Este jueves 16 de abril, a las 10 horas, en el sexto piso de Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tomó juramento al flamante ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia.

Asistieron al acto el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; los titulares de las demás carteras del Ejecutivo provincial; legisladores nacionales y provinciales; concejales, demás funcionarios y medios de comunicación.

Al inicio, el locutor leyó el Decreto del Poder Ejecutivo que expresó: “Visto la necesidad de cubrir el cargo de Ministro de Desarrollo Humano y considerando que ha sido propuesto el doctor Juan Carlos Atencia, quien reúne las condiciones necesarias para desempeñar con solvencia dicho cargo”.

“En base a la idoneidad y sólida trayectoria en el ámbito de la salud pública provincial, resaltando su labor como director de Laboratorio de Vigilancia, así como el ejercicio de la docencia universitaria como titular de la cátedra de Bioquímica en la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Microbiología en la carrera de Técnico de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa”, continuó.

Y agregó: “Que su vasta capacitación profesional en el campo de la Bioquímica lo ha llevado a participar en numerosos cursos de posgrado entre los que se destacan los dictados en el Instituto Malbrán y en el Hospital de Pediatría “Garrahan”, entre otros. Asimismo deviene necesario resaltar la obtención del posgrado en Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio expedido por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Maestría Internacional en Microbiología y Seguridad Alimentaria expedido por la Escuela de Negocios dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca España”.

De esta manera, ratifica el escrito, “que su labor profesional, vasto conocimiento, experiencia en la gestión y el compromiso en los lineamientos del Modelo Formoseño avalan suficientemente su idoneidad para el cargo propuesto por lo que corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga”.

“Por ello, el Gobernador de la Provincia decreta: designase a partir de la fecha ministros de Desarrollo Humano al doctor Juan Carlos Atencia”.

En ese marco, el primer mandatario tomó y leyó: “Ciudadano doctor Juan Carlos Atencia, juráis por la Constitución, por la Patria, por el pueblo y por vuestro honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Humano para el cual habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, Provincial y leyes que en sus consecuencias se dicten”.

Atencia juró y, luego, Insfrán entregó dicho documento para que, posteriormente, la escribana Mayor de Gobierno, Raquel Sosa, diera lectura al acta correspondiente.

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