Fuerte respaldo de intendentes del oeste al gobernador Insfrán y el Modelo Formoseño

Los jefes comunales pidieron al pueblo redoblar el trabajo y el compromiso, a la vez que instaron a los militantes y dirigentes justicialistas a “dejar de lado las diferencias que nos dividen y poner por delante lo que nos une”.



Los intendentes Víctor Pérez de Pozo de Maza, Rafael Nacif de Ingeniero Juárez, Antonio Caldera de Los Chiriguanos y Alejandro Moreno de El Chorro emitieron un comunicado donde llamaron la reflexión a “los que comparten los principios básicos del Peronismo”.

Hicieron notar que “Formosa es la provincia más peronista del país”, siendo esto obra del gobernador Gildo Insfrán, “la única persona que es capaz de mantener en cada elección política un gran porcentaje electoral”.

Remarcaron que año tras año “los formoseños continúan apostando al Modelo Formoseño pensado e ideado por el gobernador Insfrán”, motivo por el cual consideraron que “no se puede caer en un internismo absurdo y apresurado, haciendo futurología de candidaturas”.

En ese sentido, recalcaron que “hay que respetar al líder, porque el Peronismo no se negocia ni se usa según convenga, se lo defiende siempre”, planteando que “cuando uno se corre, es traición”.

Por ello, enfatizaron que “es momento de dejar de lado las diferencias que nos dividen y poner por delante lo que nos une: la defensa del pueblo, la justicia social y la dignidad de Formosa”, recordando que “cuando el Peronismo se fragmenta pierde fuerza, pero cuando se organiza y camina unido es imparable”.

Exhortaron, en esa línea, a la reflexión a los militantes y dirigentes justicialistas porque “no se puede permitir que los intereses personales o internas nos alejen del verdadero objetivo: seguir construyendo este Modelo Formoseño”.

Entendiendo que “hoy más que nunca se necesita unificar criterios, escucharnos con respeto y construir consensos que nos fortalezcan como movimiento popular que somos”, convocaron a “no decaer en la lucha desde cada lugar, con humildad y compromiso”.

“El pueblo espera respuestas y es nuestra responsabilidad estar a la altura de cualquier circunstancia “, concluyeron.