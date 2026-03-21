Carlos Ortega alerta por retiro de fuerzas federales: “El Gobierno de Milei está dejando la frontera formoseña con Paraguay liberada”

El concejal de Clorinda, Carlos Ortega, expresó su profunda preocupación por la situación en la frontera con Paraguay tras el retiro de efectivos de las fuerzas nacionales de seguridad en distintos puestos de control.

“Como clorindenses, estamos más que preocupados porque el Gobierno de Milei está dejando la frontera liberada”, afirmó Ortega, al referirse a la orden superior que traslada a los gendarmes y prefectos, dejando desprotegida la zona.

Según detalló el edil, “por orden superior están siendo trasladados los efectivos de Gendarmería, dejando la ciudad abandonada. Pasa lo mismo con Prefectura”.

Dijo que no le sorprende este accionar del Gobierno Nacional hacía con Formosa; al tiempo que cuestionó: “Cómo se puede dejar al azar una de las fronteras más extensas del país, como nuestra frontera formoseña”.

Ortega recordó que anteriormente existían controles efectivos en las rutas 11 y 86, pero actualmente “uno se va a Formosa y no controla nadie. Esto asusta”.

Vinculó la medida a un “desarraigo” del Gobierno nacional tanto en lo económico como en seguridad, y lamentó que al ministro formoseño Jorge Abel González “no le hagan partícipe del plan de seguridad”.

“Esto no castiga al Gobernador, sino a todos los formoseños”, enfatizó. En esa línea, señaló que, al igual que en lo económico, con la no remisión de fondos para trabajadores, jubilados, docentes y programas sociales, la Provincia debe asumir cargas como incentivos docentes, ayuda a pueblos originarios, planes de obras y programas productivos, mientras Nación “deja al azar a los formoseños”.

No obstante, valoró el trabajo de la Policía provincial: “Vemos a las patrullas aminorando delitos, desarticulando quioscos de drogas y actuando en conjunto ante las últimas lluvias que complicaron barrios. Es un esfuerzo digno de destacar”.

El concejal también se refirió a la prohibición de un segundo empleo para personal de fuerzas federales, impuesta por disposición superior. “Muchos de ellos realizan distintas actividades ante la grave crisis que padece el país. A ellos también alcanza este castigo tremendo del Gobierno nacional, cuando muchos confiaron en este proyecto”, lamentó.

Finalmente, Ortega expresó inquietud por el posicionamiento internacional de Argentina en el conflicto en Medio Oriente, con apoyo a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán y sus posibles repercusiones locales.

“Es algo que nos tiene que preocupar. Las fuerzas federales están con problemas propios, como la obra social, y hay gente que quiere enviar tropas al conflicto. Esto nos pone en riesgo, como pasó con los atentados a la AMIA y la embajada de Israel”.

Agregó que tener abiertas las fronteras y no ser parte de un plan de seguridad nacional es muy preocupante: “Es preocupante el abandono. Esto es por decisión del Gobierno nacional”, aseveró.

Cabe recordar que el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, advirtió recientemente, tras participar del Consejo de Seguridad Interior, que la Provincia de Formosa fue excluida de los operativos de refuerzo fronterizo impulsados por Nación.

“El reforzamiento de fronteras para ellos es para Salta, Misiones y las provincias de Corrientes y del Chaco, dejando a Formosa por fuera de ese esquema de cuidado”, señaló González, destacando los más de 900 km de frontera con Paraguay que hacen “inexplicable” esta omisión.