El Vicegobernador acompañó la entrega de cajas alimentarias en comunidades aborígenes de Pozo del Tigre y Las Lomitas

Se trata del Programa Alimentario Provincial, que lanzó el gobernador Gildo Insfrán como respuesta al cierre de las políticas nacionales en materia social. De esta manera, con fondos propios del Tesoro Provincial, se sostiene la asistencia alimentaria en beneficio de las comunidades qom, wichí y pilagá a lo largo y ancho del territorio.



El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, realizó la entrega de una nueva partida de cajas alimentarias de la modalidad aborigen en diversas comunidades originarias ubicadas en jurisdicción de las localidades de Pozo del Tigre y Las Lomitas.

El doctor Gabriel Alcaraz, subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, explicó que, teniendo en cuenta que dicha cartera tiene a su cargo la logística y distribución de los módulos, “nos organizamos por zonas”, desplegando los equipos de trabajo en territorio para garantizar el cumplimiento del cronograma de entregas.

En esta oportunidad, “se hizo la entrega de alrededor de 2500 módulos alimentarios en las comunidades aborígenes de Pozo del Tigre y Las Lomitas, llegando hasta Tres Pozos, que es jurisdicción de Bazán”.

Después, “seguiremos por las rutas 28 y 32, visitando las comunidades pilagá de la jurisdicción de Posta Cambio Zalazar, y de ahí hasta llegar a las comunidades de Algarrobal”.

Recordó que este Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes es una política pública sostenida íntegramente con fondos del Tesoro Provincial. “Fue lanzado por el Gobernador como respuesta al cierre de las políticas públicas nacionales en materia alimentaria, especialmente de modalidad aborigen”, puso en valor el funcionario.

“Como Ministerio de la Comunidad estamos a cargo de llevar adelante esta política pública que tiene la particularidad que es acompañada por referentes locales”, destacó y subrayó que involucra “un gran trabajo humano y mucha dedicación, porque no importan las contingencias climáticas, la indicación que tenemos de parte de nuestro conductor es llegar a cada familia con esta política alimentaria”.

En ese sentido, precisó que cada caja alimentaria contiene variados productos secos, unos 17, entre los que se encuentran: harina, fideos, arroz, yerba mate, azúcar, puré de tomate, polenta, leche, picadillo, entre otros.

“Todas estas acciones se desarrollan pensando en la persona humana como destinatario principal de cada una de las decisiones que se toman”, remarcó y recalcó que estos módulos alimentarios “son gratuitos y totalmente financiados por el Tesoro de la provincia de Formosa”.

Estado presente

“Estamos muy contentos porque nuestro Gobernador siempre nos está mandando estas cajas alimentarias y nosotros siempre vamos a estar junto a él, apoyándolo”, enfatizó Desiderio, delegado de la Comunidad Muñiz, de Las Lomitas.

En contraste, criticó al exintendente Atilio Basualdo, que “se cambió como libertario”, abandonando al pueblo. En cambio, “nosotros seguiremos como peronistas –reafirmó-. El Peronismo siempre está ayudando a las comunidades y ahora en esta crisis nacional tenemos que seguir así”.

Agenfor