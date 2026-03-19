Formosa refuerza su política sanitaria y cuestiona el aislamiento nacional tras la salida de la OMS

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, doctor Aníbal Gómez, expresó un enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiendo sobre las graves consecuencias que implica el aislamiento sanitario en un contexto global atravesado por amenazas epidemiológicas crecientes.



En ese sentido, el funcionario remarcó que se trata de una medida que debilita la capacidad del país para prevenir, monitorear y responder ante emergencias sanitarias.

Gómez sostuvo que abandonar la OMS significa “renunciar a un espacio clave para la coordinación sanitaria global”, al tiempo que implica perder acceso a herramientas fundamentales como el intercambio de información científica, la cooperación internacional y la construcción de respuestas conjuntas ante epidemias y pandemias. Según el ministro, el sistema sanitario moderno no puede pensarse desde decisiones unilaterales que desconocen la importancia de la articulación entre países.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria formoseña advirtió que la medida impulsada por la administración nacional no solo aísla a la Argentina de los principales ámbitos de discusión sanitaria global, sino que también compromete el acceso a asistencia técnica, alertas tempranas y experiencias comparadas, elementos centrales para garantizar políticas públicas eficaces en materia de salud.

En contraposición, destacó que el Gobierno de la provincia de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, sostiene una política sanitaria basada en una mirada humanista, solidaria y de hermandad con el prójimo, priorizando el acompañamiento permanente a la población. En ese marco, subrayó que la provincia continúa fortaleciendo vínculos con distintos estamentos médicos y sanitarios, entendiendo que la cooperación y el trabajo articulado son pilares fundamentales para garantizar el bienestar colectivo.

El ministro fue contundente al afirmar que “la salud pública no puede quedar subordinada a decisiones ideológicas ni a gestos políticos”, y alertó que el debilitamiento de los lazos internacionales no es una cuestión meramente diplomática, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población. Desde su perspectiva, la salida de la OMS expresa una visión regresiva que desconoce el valor estratégico de la cooperación sanitaria internacional.

En ese sentido, Gómez remarcó que organismos como la OMS cumplen un rol central en la vigilancia epidemiológica, la validación científica y la promoción de políticas que garantizan el acceso equitativo a la salud, por lo que su abandono implica un retroceso significativo en términos de salud pública.

Finalmente, el funcionario provincial advirtió que, en un mundo atravesado por crisis sanitarias cada vez más complejas, optar por el aislamiento “no es un acto de soberanía, sino una decisión irresponsable”, y reafirmó que Formosa continuará apostando a un modelo sanitario inclusivo, basado en la ciencia, la planificación y el compromiso permanente con la salud de su pueblo, incluso frente a decisiones nacionales que van en sentido contrario.