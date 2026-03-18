El ministro del STJ, Guillermo Alucín analizó con sus pares de la CSJN de Paraguay, la firma de un convenio bilateral para combatir delitos fronterizos

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín se reunió con sus pares de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, para analizar la firma de un convenio bilateral para combatir delitos fronterizos.



El encuentro tuvo lugar ayer, 16 de marzo, en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción, donde el magistrado formoseño fue recibido por el titular de la CSJ, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera y los ministros, Carolina Llanes, César Diesel y Eugenio Jiménez Rolón.

La amena reunión sirvió para analizar la posibilidad de concretar un convenio de cooperación bilateral para el abordaje de casos relacionados con personas extraviadas, poniéndose el foco en la necesidad de articular mecanismos de alerta ante casos de desaparición de personas en ambos países.

Durante la visita protocolar, el doctor Alucín explicó que la República Argentina, a través de la organización Missing Children, cuenta con un sistema que permite activar una alerta cada vez que desaparece un niño, niña o adolescente y, en ese contexto, manifestó que Paraguay constituye un eslabón pendiente dentro de la cadena de comunicación, por lo que expuso la necesidad de avanzar en un acuerdo que permita extender este sistema de alerta a nivel fronterizo, tanto en casos de extravío como de secuestro de personas.

Asimismo, valoró la apertura de las autoridades judiciales paraguayas y destacó la disposición para avanzar en acciones conjuntas entre ambas instituciones.

En nombre de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de nuestro país (JUFEJUS) y del STJ de Formosa, el ministro Alucín agradeció la cálida recepción y gentileza de las autoridades del vecino país, expresando el honor que significa estar en el máximo tribunal de Paraguay.

Indicó que en la reunión se avanzó en estrategias para reforzar las relaciones bilaterales con la justicia del país vecino que “tantos frutos dio y viene dando en materia de comunicación internacional en lo que respecta a la región NEA y a la jurisdicción Federal teniendo en cuenta en este último sentido que, por ejemplo, estas acciones mancomunadas con la Justicia Federal de Formosa permitieron esclarecer y recuperar casos de robos de motos que fueron llevada a las ciudades paraguayas de Alberdi y Pilar”.

Respecto a este tema, dijo que se continua trabajando y coordinando con fiscales y jueces federales de la jurisdicción, para seguir rescatando más motovehículos y otros rodados sustraídos en el país y cruzados por pasos y corredores ilegales a la República del Parauguay.

Señaló que además de conversarse sobre la importancia y necesidad de firmar un convenio con la Fundación Missy Children, también se habló de la posibilidad de incorporar a la República de Paraguay al Bus Federal, que es una plataforma autónoma informática con que cuenta la Junta Federal de Cortes y que “va a permitir dar mayor seguridad al tránsito informático virtual, con mayor seriedad en todo lo que tenga que ver con la intercomunicación informática de los países vecinos”.

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