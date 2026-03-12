Intiman al Ministerio de Economía, al PAMI y a la UGL Formosa a normalizar las deudas que mantienen con las farmacias

Referentes del sector farmacéutico afirman que esta situación no es nueva y que se agravó a mediados del año pasado, cuando el PAMI informó que había agotado su presupuesto y dependía de transferencias del Ministerio de Economía para cumplir con sus compromisos-

Desde la -Dirección de Salud y Medicamentos- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se Intimó al actual Director Nacional del PAMI, Dr. Esteban Leguízamo, como así también al Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI en la Provincia de Formosa es Héctor Brizuela y al Ministro de Economía, Luis Caputo, “por los fuertes atrasos que mantiene esta obra social en los pagos a las farmacias que desarrollan sus actividades en nuestra Jurisdicción y que de mantenerse, podría originar restricciones o cortes en la provisión de medicamentos o servicios de atenciones esenciales para los adultos mayores, lo que dificulta el normal funcionamiento de las mismas, como así también la reposición de medicamentos”.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que esta situación se replica en todo el país y que existe una deuda por parte del PAMI que asciende a unos 10.000 millones de pesos, lo que ha ocasionado la ruptura de la cadena de pagos, dejando a las farmacias sin fondos para reponer stock, ya que estas deben pagar a las droguerías en plazos muy cortos de tiempo. Las diferentes Cámaras de Propietarios de Farmacias del País, “afirman que esta situación no es nueva y que comenzó a agravarse a mediados del año pasado, cuando el PAMI informó que había agotado su presupuesto y dependía de transferencias del Ministerio de Economía para cumplir con los compromisos. Añadieron que, el afiliado llega con la receta y busca el medicamento que le indicó el médico, pero nosotros tenemos que enfrentar los compromisos con la droguería sin haber recibido el pago del PAMI. Por otra parte, el sistema de comercialización del sector obliga a los farmacéuticos a pagar los productos en plazos que rondan los 15 días, por lo que cualquier retraso en los reintegros impacta directamente en la capacidad de reposición.

Controles y trámites que complican a los adultos mayores: En paralelo al problema de los pagos, también denunciaron a los nuevos controles implementados por el PAMI, para acceder a la cobertura total de medicamentos. Si bien se considera que los controles son necesarios, advirtieron que la burocracia genera obstáculos, especialmente para los adultos mayores.

“Hay varios pasos muy engorrosos y muchas veces quien diseña estas normas desde una oficina en Buenos Aires no conoce la realidad de una farmacia del interior del país”. En este sentido, se pidió que los funcionarios nacionales se acerquen más a los prestadores para comprender las dificultades del sistema. “Si estos funcionarios pudieran pasar media hora detrás del mostrador de una farmacia, verían la cantidad de problemas que resuelven las farmacias todos los días”. Advirtieron que, los trámites administrativos se convierten en una barrera para los jubilados, especialmente cuando deben volver al médico por errores en las recetas o realizar gestiones digitales.

“Muchos adultos mayores no tienen a quién recurrir y volver al médico implica conseguir un turno, trasladarse y afrontar gastos que muchas veces no pueden pagar”. Asimismo, revelaron que, algunos tratamientos -especialmente los de enfermedades crónicas o de alto costo- mantienen una cobertura del 100%, aunque aclaró que eso no significa que la farmacia reciba el pago en tiempo y forma.

“Cobertura total para el afiliado no significa que nosotros no tengamos que pagar el medicamento. Nosotros lo compramos y tenemos una fecha de pago”.

Las farmacias compran medicamentos a droguerías con una frecuencia semanal y deben pagar esas compras cada 15 días. Sin embargo, si los pagos de PAMI no llegan, las farmacias no pueden cumplir con esos compromisos, lo que provoca restricciones en el crédito otorgado por los proveedores. Si no pagan a las droguerías, les bajan el crédito, y si bajan el mismo, no pueden comprar. Las más pequeñas, especialmente las de barrio o en localidades del interior donde existe una o ninguna farmacia y menos aún cadenas, son las más afectadas porque dependen del crédito para poder reponer medicamentos, por lo que los afiliados deben recurrir a servicios de paquetería para que alguien retire los medicamentos en la capital y se los envíe. Esto implica un gasto extra para jubilados y pensionados, que ya enfrentan dificultades económicas. En el caso de tratamientos como la insulina, una sola receta puede superar el millón de pesos y actualmente muchas farmacias están financiando esos medicamentos sin recibir el pago correspondiente.

Gialluca por otro lado resaltó que, además del atraso en los pagos, hubo cambios en el sistema de cobertura del PAMI que incrementaron el aporte de los afiliados, quienes hoy están siendo gravemente perjudicados con esta situación. A esto se suma el fuerte incremento en los medicamentos de venta libre, que durante 2024 registraron aumentos superiores al 300%, lo que también impactó en el consumo y a los que no son ajenos los adultos mayores.