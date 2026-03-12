Vacunación antigripal en terreno en comunidades originarias de la provincia de Formosa

En La Primavera Qom y en la colonia aborigen Bartolomé de las Casas, los equipos de salud recorren casa por casa para aplicar a los grupos de riesgo la vacuna que protege de la gripe antes que lleguen los días más fríos del año.

Como parte de la actual Campaña de Vacunación Antigripal que puso en marcha el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, los equipos de salud acercaron el lunes 9 de marzo la vacuna a los domicilios de quienes residen en comunidades originarias del interior provincial.

Esto con el fin de aplicarlas, en esta primera etapa, a los grupos de riesgo. En ese sentido, al referirse a la actividad, el director del centro de salud de La Primavera Qom, el doctor Julio Scalora, comentó “como lo hacemos habitualmente todos los años, dimos inicio al ciclo anual de vacunación antigripal 2026 para los vecinos de nuestra comunidad”.

Hizo hincapié en que el objetivo de esta campaña de inmunización, que se repite en forma anual, es fortalecer la prevención y reducir el riesgo de complicaciones que están asociadas a la gripe, “sobre todo para las personas que por su edad o condiciones de salud son consideradas más vulnerables”.

Si bien la vacunación se está realizando en el efector, indicó, tal como lo hacen todos los centros de salud y hospitales de la provincia en simultáneo, “para garantizar que todos puedan acceder a la vacuna, para eso, estamos visitando casa por casa para aplicarla, reafirmando así el compromiso que tenemos conel cuidado de la salud de la población”, aseguró.

Recordó que el inicio de la vacunación antigripal este año abarca a cuatro grupos de riesgo: embarazadas, puérperas, lactantes y niños desde los seis meses hasta los tres años y el personal de salud. “Son las personas que en este momento estamos vacunando para dar cumplimiento a las directivas recibidas desde el Gobierno de la provincia y el Ministerio de Desarrollo Humano”, sostuvo.

Al mismo tiempo, valoró que el trabajo en terreno “más allá de ampliar la cobertura de vacunación, en este caso de antigripal, nos permite estar en contacto con la población, algo sumamente importante dentro de lo que hacemos desde nuestro centro, que es la atención primaria de la salud”.

En tanto, la directora del centro de salud “Humberto Da Pratto”, la licenciada María Rosa Arguello, explicó que la recorrida domiciliaria para aplicar la vacuna antigripal se hace principalmente “porque hay vecinos que por distintos motivos no pueden asistir al centro de salud, ya sea por la distancia, es decir porque están un poco lejos o por alguna condición que no les permite llegar”.

“Por lo tanto, organizamos la visita de manera programada y previo a su aplicación se les informa a los vecinos detalladamente porque esta vacuna es tan importante para cuidar la salud”, señaló.

Mencionó, en ese sentido, el valor de que la vacuna llegue a todos los grupos de riesgo para que estén protegidos. Así, “cuando estemos en la época de otoño – invierno, y cuando las enfermedades respiratorias repunten su circulación, estas personas tengan la inmunidad suficiente para hacerle frente a la gripe”, enfatizó.

Al concluir, la licenciada reiteró que la vacuna antigripal “tiene un rol fundamental para la salud, sobre todo de los más vulnerables, que es hacer que la enfermedad no los afecte de forma severa, es decir, que sea más leve, evitando las complicaciones, las internaciones y por supuesto, que los cuadros se agraven y terminen en fallecimientos”.

