Aráoz advirtió por el desfinanciamiento a la educación pública: “Es tan salvaje no tiene precedentes en la historia argentina”

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, aseguró que “el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realmente es un socio estratégico para el Modelo Formoseño”, al poner en relieve la visita de una delegación del organismo, encabezada por su secretario general Ignacio Lamothe, a la provincia de Formosa.

En ese marco, se suscribieron tres convenios con el gobernador Gildo Insfrán en la jornada del martes 10 en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Estos convenios específicos tienen como objetivo “dotar de diferentes herramientas a sectores que están bien diferenciados de la provincia de Formosa”, por un lado, “el sector de la mediana y pequeña empresa, con un paquete de financiamiento; por otro, el ganadero y otro para lo que se relaciona con la gestión y la aplicación en recursos hídricos”, detalló el ministro.

Por tanto, acentuó, “son todas líneas de acción que se enmarcan dentro de los planes estratégicos de desarrollo que caracterizan a la provincia”, por eso, subrayó: “Especialmente, se puso énfasis en nuestra capacidad de planificación, pero también de concreción”.

En ese sentido, puso en relieve a “los nuevos talleres” del Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, donde “gran parte del equipamiento se obtuvo por acuerdos con el CFI”, cuyo organismo, aseveró Aráoz “tiene una mirada profundamente federal, como lo dijo el gobernador Insfrán”.

Incluso, definió que es la institución “más federal que existe hoy en la Argentina” y, en virtud de ello, “una de sus líneas ha permitido que contáramos con tecnología de punta no solo para la formación de nuestros jóvenes, sino también para asistir a pequeñas y medianas empresas en segmentos de desarrollo y diseño industrial pre-mecanizado, que son como herramientas únicas en la región”.

“Eso es muy importante”, consideró y luego el ministro Aráoz se refirió a la política educativa formoseña, la cual se sostiene a partir de la inversión del Gobierno provincial, siendo la contracara de la gestión nacional.

Reprobó tajante que el Gobierno libertario del presidente Javier Milei pretende imponer una visión que “configura una situación de gravedad” con “el desfinanciamiento en el sistema educativo, científico y tecnológico, y universitario”, que “es tan salvaje que no tiene precedentes en la historia argentina”.

Aquí mencionó que existe “un caso particular que es dramático”, y citó: “El desfinanciamiento de cerca del 93% respecto del 2023 de lo que está proyectado para el gasto para el ejercicio 2026, según lo que expresa el Presupuesto Nacional”.

Advirtió que “eso prácticamente es demoler la educación técnica argentina que es uno de los factores que ha contribuido al desarrollo del tejido de pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional”.

En otras palabras, esta política nacional lo que hace, en definitiva, es “romper todo”, esto es, “la construcción de sistemas como el nuestro, que nos ha distinguido a lo largo del tiempo con resultados concretos ha llevado décadas”, lamentó, reiterando que esta decisión de Milei “configura uno de los indicadores de gravedad” que explica la adversa situación socioeconómica que vive la Argentina.

