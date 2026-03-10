Las nuevas escuelas inauguradas por el Gobernador están funcionando con normalidad

Cumplida la primera semana de actividades áulicas en las nuevas escuelas de los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio, de la ciudad capital, tras el inicio del ciclo lectivo 2026, autoridades educativas llegaron hasta el lugar y evidenciaron cómo todo sigue avanzando con normalidad.



Esto es, con el dictado de las clases en los flamantes edificios de la EPEP N° 548, EPES N° 103 y EJI N° 34. Cabe mencionar que así la gestión del gobernador Gildo Insfrán reafirma su compromiso con la educación pública, la cual en Formosa es una cuestión de Estado.

En ese contexto, en la mañana de este lunes 9, en el inicio de una nueva jornada escolar, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, estuvo acompañando la formación y el izamiento del pabellón de la EPES N° 103.

Luego, el ministro se trasladó a las otras unidades con el fin de observar cómo se viene trabajando en ellas. En esta recorrida al lugar participaron también otras autoridades de la cartera, entre ellas la directora de Educación Secundaria, María Teresa Ibáñez.

De la misma manera que Patricia Argüello, delegada zonal de Formosa Capital, quien, desde el comienzo de clases, el 2 de marzo, viene interiorizándose de todo lo que acontece, puesto que precisamente es “una labor que se hace con todas las escuelas que dependen de esa Delegación Zonal”, por lo que “estamos más que contentos y felices”.

En ese sentido, señaló que “esta jornada intensa arrancó muy temprano con el izamiento de pabellón, acompañadas de las familias” que tienen a sus hijos estudiando en esta institución de Nivel Primario.

Cabe mencionar que en la primera semana se focalizó el trabajo en la organización institucional, a la par de que se recibió a los padres de los alumnos y las alumnas, pero, al mismo tiempo, los docentes enseñaron en las aulas.

Es decir que todo se desenvuelve con total normalidad, brindándose así “una educación de calidad y sobre todo ayudarlos en su trayectoria escolar”. Y añadió Argüello que “allí también ya está funcionando el Servicio Social Nutricional”, como en todas las escuelas, brindándose el desayuno, el almuerzo y la merienda.

Por su parte, la profesora Beatriz Centurión, directora organizadora de la EPES N° 103, señaló su agradecimiento al Gobierno por contar con esta moderna unidad educativa que fue visitada por el ministro Aráoz.

Además, comentó que, teniendo en cuenta que este “es un barrio Salvador Gurrieri es muy grande, esta escuela secundaria tiene una alta matrícula, ya que tenemos 380 inscriptos hasta el momento”, pero esperan sumar más alumnos dado que todavía no se cerró esta etapa de inscripción.

En cuanto al plan docente, resaltó que lo conforman personas idóneas y especializadas, como también está la parte administrativa que la acompaña en su función de directora organizadora. Asimismo, añadió que existe “una orientadora escolar que tiene como propósito acompañar a los estudiantes en el trayecto educativo”.

Al referirse al vínculo con los padres, valoró que hay una relación “muy buena” con ellos y sostuvo que, como directora, ella “siempre está predispuesta a escuchar a las familias y brindarles una solución a las necesidades que ellas le plantean”.

También, a continuación, manifestó que se siente muy acompañada por el Ministerio de Cultura y Educación, recalcando que esta nueva institución “es muy moderna y cuenta con todos los servicios esenciales”.

Esta posee, entre otras áreas que fue detallando, “una sala de informática, un laboratorio; y también un hermoso polideportivo, que permitirá desarrollar todas las actividades deportivas y de otra índole dentro de la escuela”.

Acompañamiento

A su turno, la directora organizadora de la EPEP N° 548, la profesora María Elba Cuquejo, también señaló su profundo agradecimiento a las autoridades por el nuevo edificio y comentó que allí también durante la mañana con normalidad se brindó el desayuno, “que fue en esta jornada chocolatada con pan”.

Esta –dijo- “es una rutina que se desarrolla en el SUM al que llegan los alumnos y las alumnas con sus respectivos docentes, luego siguen las actividades en las aulas”.

Además, como una nueva institución, allí se está en “plena organización”, proceso en el cual “existe un trabajo que es acompañado por la comunidad, siendo esta una fortalece que posee la institución como también de tener un plantel docente que está muy comprometido”, subrayó.

Por último, la directora organizadora del EJI N° 34, Viviana Díaz, remarcó, al brindar declaraciones a esta Agencia, que esta flamante institución del 28 de Junio del Nivel Inicial, las clases se dictan con total normalidad desde el comienzo del ciclo lectivo el 2 de marzo pasado.

Agenfor