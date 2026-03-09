Pescadores de toda la región participaron de la exitosa Fiesta Nacional de la Corvina de Río

Este domingo 8 se desarrolló la XXIII edición del destacado evento en la localidad de Herradura.

Con un balance más que positivo se realizó la Fiesta Nacional de la Corvina de Río y reafirmó su preponderante lugar dentro del calendario de eventos turísticos del país y como un espacio clave para el encuentro de los pescadores, los que nuevamente se congregaron en la localidad de Herradura para participar de la tradicional competencia en la modalidad embarcada a remo.

“Realmente se han cumplido las expectativas, hubo un alto número de participantes, con 561 embarcaciones que han participado del concurso”, subrayó la ministra de Turismo de la provincia de Formosa, la doctora Silvia Segovia.

Destacó además la participación femenina en el evento: “La mujer pescadora se ha hecho presente en esta nueva edición de la fiesta, con casi 170 equipos de mujeres participando”, remarcando que hubo “una premiación específica y especial para el equipo de damas mejor clasificadas”, así como también “premios importantísimos” para los ganadores.

Y celebró el crecimiento de “nuestra fiesta que ya es identitaria, no solo de Herradura, sino también de todos los formoseños”, además de ponderar que en ese marco se realiza “la pesca más ecológica de la Argentina”, ya que “es la única en modalidad a remo exclusivamente en todo el país”, para preservar “lo que tiene que ver con nuestros cauces hídricos”.

Por su parte, el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, resaltó que “vivimos uno de los días de más emoción en nuestro pueblo, donde contemplamos a los pescadores buscando la corvina en este evento que tanto representa para nosotros”.

“Herradura es un pueblo turístico, es un pueblo fortalecido en esta actividad gracias a la decisión del Gobierno de la provincia de Formosa”, valoró el jefe comunal, quien además hizo hincapié en la amplia convocatoria, congregando a “gente de Paraguay, de La Leonesa, Chaco, así como Paso de la Patria, Corrientes, Puerto Eva Perón, Puerto Bermejo y de muchos pueblos del interior de la provincia de Formosa y también de la Capital”.

Asimismo, Reinaldo Saporiti, reconocido pescador y uno de los primeros gestores de la competencia de pesca, expresó su felicidad por el éxito de la nueva edición de la fiesta, la cual “es muy importante para Herradura”.

“Hubo mucha participación, mucha alegría –apreció-. Y en el Día de la Mujer, fue impresionante la cantidad de mujeres inscriptas para este torneo. Cada año que pasa, más son las mujeres que se inclinan a la pesca deportiva y precisamente para las competencias”.

Ganadores

Durante el almuerzo fueron premiados los ganadores de la pesca:

Puesto 1: Daniel Romero y Cristino Damián Delgado (equipo 107).

Puesto 2: Francisco Javier Calcena y Rodrigo Emanuel Meza (equipo 262)

Puesto 3: Armando Andrés Pawlizki y Diego Hernán Britez (equipo 322)

Puesto 4: Verónica Viviana Benítez y Rolando Martín Pedemonte (equipo 398)

Puesto 5: Rodrigo Quiñónez e Hilda Rossana Villalba (equipo 222)

Puesto 6: Gabriel Alejandro Bravo y Mauro Andrés Luque (equipo286)

Puesto 7: José Luis Rojas y José Sebastián Rojas (equipo 405)

Puesto 8: Rolando Ariel Espínola y Félix Fachini (equipo 293).

Puesto 9: Alejandro Ramón Brizuela y Claudio Ariel González (equipo 169).

Puesto 10: Ariel Rafael Colman y Arnaldo Ariel Paredes (equipo 400).

“Es una felicidad muy grande. Venimos participando desde hace muchos años y siempre estamos ahí cerca, pero esta vez, este año 2026 hay que anotarlo y rememorarlo siempre”, declararon tras ser galardonados los flamantes vencedores Daniel Romero y Cristino Damián Delgado.

A su vez, los ganadores de la Copa Challenger fueron los de la barra pesquera K’pirote, mientras que el equipo número 64 integrado por las hermanas Dominga Soledad y Caro Piedrabuena, de Herradura, se llevó como premio un motor Yamaha 8HP.

Finalmente, Natalia Dávalos y Víctor Soria (equipo 351) se consagraron como los ganadores del sorteo de un automóvil cero kilómetro.

Exultante, Natalia se mostró feliz: “Ahora tengo que cumplir, tengo que manejar. Hace un par de años que participamos de esta fiesta y hoy tuvimos suerte. Hace 10 años que estamos en pareja y hacemos varias actividades juntos, como la pesca”, en tanto que Víctor agregó: “Estoy muy contento, uno siempre viene con las ganas de querer ganar algo, y esta vez se dio”.

“Estamos felices por poder seguir manteniendo esta Fiesta de la Corvina, esta competencia de pesca, donde se ve en cada uno de los rostros de los participantes, los organizadores, los que nos visitan y de todos que verdaderamente esperan este momento para reencontrarse, competir, compartir y disfrutar”, cerró el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay.

