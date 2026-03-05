Mamografías gratuitas: El camión sanitario estará este sábado 7 en el barrio Liborsi

La unidad móvil del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama estará frente al centro de salud desde las 8.30 horas. Para el estudio se solicita concurrir con DNI y, si hay mamografías previas, se recomienda llevarlas.



Este sábado 7 de marzo, el camión sanitario del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama realizará mamografías gratuitas frente al centro de salud del barrio Liborsi, en la ciudad de Formosa, desde las 8.30 horas.

La coordinadora del programa, la doctora Sofía Samudio Godoy, remarcó la importancia de sostener los controles preventivos, especialmente durante el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Las mamografías son fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama”, expresó.

En ese marco, señaló que los estudios preventivos se garantizan de manera gratuita en la red pública provincial e instó a realizar también los controles ginecológicos correspondientes.

“Pueden realizarte todos los estudios para cuidar tu salud de manera gratuita en todos los centros de salud y hospitales de la provincia”, sostuvo.

Dónde realizar los estudios

Asimismo, indicó que en la ciudad de Formosa el estudio mamográfico puede realizarse durante todo el año en distintos efectores, entre ellos, el Hospital Distrital 8 “Eva Perón”, el centro de salud del barrio La Nueva Formosa, el Hospital de Día “Dr. Adolfo Lippmann” del barrio 2 de Abril, el Hospital de la Madre y la Mujer y el Hospital de la Madre y el Niño.

Finalmente, subrayó que la detección precoz permite iniciar tratamientos oportunos y mejorar el pronóstico, por lo que insistió en la importancia de sostener controles periódicos, especialmente en mujeres mayores de 40 años y en quienes tengan antecedentes familiares.

