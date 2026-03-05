De la emergencia a la esperanza: Nuevo trasplante hepático en el HAC

El equipo de Trasplante Hepático del Hospital de Alta Complejidad realizó un nuevo trasplante a un paciente de 57 años, oriundo de la ciudad de Clorinda, quien fue derivado por un cuadro de hepatitis fulminante, una enfermedad aguda y de rápida evolución que provocó una insuficiencia hepática severa.



El paciente ingresó al hospital en estado crítico a través del sistema provincial de derivación, lo que permitió una rápida articulación entre los efectores de salud para su traslado y atención oportuna. En menos de 48 horas se completó la evaluación integral pretrasplante y fue incorporado a la lista de espera de emergencia nacional, debido al mal pronóstico que presenta esta patología.

Afortunadamente, en menos de 48 horas desde su inclusión en la lista se consiguió un órgano compatible, y se llevó a cabo el trasplante hepático.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones inmediatas y el paciente cursa actualmente el postoperatorio en la Unidad de Terapia Intensiva, con evolución acorde a lo esperado.

En esta etapa inicial del postoperatorio, el paciente se encuentra estable y bajo control permanente del equipo multidisciplinario, con evolución favorable hasta el momento.

Desde el Hospital destacaron la rápida articulación del equipo multidisciplinario y subrayaron que este tipo de intervenciones de alta complejidad son posibles gracias a la decisión política del Gobierno Provincial de sostener y fortalecer el sistema público de salud, garantizando recursos humanos altamente capacitados, infraestructura y tecnología de avanzada al servicio de la comunidad.

Asimismo, se remarcó la importancia de la donación de órganos, que permite brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes en situación crítica.

